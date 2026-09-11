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Миксер строительный Zitrek ZKM1600W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер строительный Zitrek ZKM1600W

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Миксер строительный Zitrek ZKM1600W - фото 2
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Миксер строительный Zitrek ZKM1600W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный миксер
Материал
пластик
Мощность, Вт
1600
Количество скоростей работы
1
Длина, мм
320
  • Миксер строительный Zitrek ZKM1600W - фото 1
  • Миксер строительный Zitrek ZKM1600W - фото 2
  • Миксер строительный Zitrek ZKM1600W - фото 3
  • Миксер строительный Zitrek ZKM1600W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568271
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Строительный миксер
Материал
пластик
Мощность, Вт
1600
Количество скоростей работы
1
Длина, мм
320
Ширина, мм
190
Высота, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х19
Вес, кг.
4.75

Описание товара Миксер строительный Zitrek ZKM1600W

Купить Zitrek DKM 1600W стоит вне зависимости от навыков владения строительным оборудованием: миксер работает по всем знакомому принципу, надежен и очень прост в эксплуатации. Это устройство используется для создания смесей, строительного клея и различных растворов. Будет полезен при поклейке обоев, покраске и выравнивании стен, создании цементной смеси. Являясь профессиональным оборудованием, zitrek dkm 1600w 1600 вт отличается высокой мощностью, хорошей скоростью замешивания. Миксер также легок и компактен, что позволяет транспортировать его без опаски повреждения, а также издает мало шума при работе, поэтому может эксплуатироваться с удобством для окружающих. Преимущества: Небольшой вес. Портативность. Эффективность. Быстрота. Низкий шум.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Миксер строительный Zitrek ZKM1600W




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Строительный миксер
Материал
пластик
Мощность, Вт
1600
Количество скоростей работы
1
Длина, мм
320
Ширина, мм
190
Высота, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Купить Zitrek DKM 1600W стоит вне зависимости от навыков владения строительным оборудованием: миксер работает по всем знакомому принципу, надежен и очень прост в эксплуатации. Это устройство используется для создания смесей, строительного клея и различных растворов. Будет полезен при поклейке обоев, покраске и выравнивании стен, создании цементной смеси. Являясь профессиональным оборудованием, zitrek dkm 1600w 1600 вт отличается высокой мощностью, хорошей скоростью замешивания. Миксер также легок и компактен, что позволяет транспортировать его без опаски повреждения, а также издает мало шума при работе, поэтому может эксплуатироваться с удобством для окружающих. Преимущества: Небольшой вес. Портативность. Эффективность. Быстрота. Низкий шум.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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