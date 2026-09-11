Миксер строительный Zitrek ZKM1600W
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Характеристики
Описание товара Миксер строительный Zitrek ZKM1600W
Купить Zitrek DKM 1600W стоит вне зависимости от навыков владения строительным оборудованием: миксер работает по всем знакомому принципу, надежен и очень прост в эксплуатации. Это устройство используется для создания смесей, строительного клея и различных растворов. Будет полезен при поклейке обоев, покраске и выравнивании стен, создании цементной смеси. Являясь профессиональным оборудованием, zitrek dkm 1600w 1600 вт отличается высокой мощностью, хорошей скоростью замешивания. Миксер также легок и компактен, что позволяет транспортировать его без опаски повреждения, а также издает мало шума при работе, поэтому может эксплуатироваться с удобством для окружающих. Преимущества: Небольшой вес. Портативность. Эффективность. Быстрота. Низкий шум.
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