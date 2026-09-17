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Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин

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Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 1
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 2
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 3
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 4
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 5
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 6
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 7
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 8
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 9
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 10
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 11
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 12
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 13
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 14
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 15
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 16
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 17
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 18
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1600
Количество скоростей работы
2
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 1
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 2
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 3
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 4
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 5
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 6
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 7
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 8
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 9
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 10
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 11
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 12
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 13
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 14
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 15
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 16
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 17
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 18
  • Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 440 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин
9 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Миксер строительный - 1 штШнек в сборе - 2 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность, Вт
1600
Количество скоростей работы
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х33х22
Вес, кг.
7.87

Описание товара Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин

Миксер строительный Denzel EM-2-1600 27911 мощностью 1600 Вт используется в бытовых условиях для приготовления бетонных смесей, облицовочных растворов, клея для плитки и обоев, лакокрасочных материалов на скорости 200-480/250-680 об/мин. Максимальный крутящий момент 90 Н?м обеспечивает быстрое и равномерное смешивание растворов разной вязкости. Миксер предназначен для бытового применения.

Преимущества:

Отзывы о товаре Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Миксер строительный - 1 штШнек в сборе - 2 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность, Вт
1600
Количество скоростей работы
2
Страна производитель
Китай
Описание

Миксер строительный Denzel EM-2-1600 27911 мощностью 1600 Вт используется в бытовых условиях для приготовления бетонных смесей, облицовочных растворов, клея для плитки и обоев, лакокрасочных материалов на скорости 200-480/250-680 об/мин. Максимальный крутящий момент 90 Н?м обеспечивает быстрое и равномерное смешивание растворов разной вязкости. Миксер предназначен для бытового применения.

Преимущества:

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер строительный DENZEL 27911, EM-2-1600, 1600 Вт, 200-480/250-680 об/мин - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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