Дрель-миксер Интерскол Д-16/1050Р2 (473.1.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-миксер
В кейсе
нет
Мощность, Вт
1050
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%5 660 руб. 7 609 руб.
В наличии
Код товара: 266590
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 660 руб. -26%
7 609 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-миксер
Высота, см
25.5
Ширина, см
9.1
В кейсе
нет
Мощность, Вт
1050
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х14
Вес, кг.
2.64
Описание товара Дрель-миксер Интерскол Д-16/1050Р2 (473.1.0.00)
Дрель-миксер ИНТЕРСКОЛ Д-16/1050Р2 473.1.0.00 предназначена для перемешивания различных составов и растворов. Ключевой патрон размером 16 мм способен работать с крупной оснасткой и выдерживает высокие нагрузки. Благодаря мощному двигателю и низкому числу оборотов достигается высокий крутящий момент, а также возможность приготовления больших объемов смесей. Шпиндель имеет стандартную резьбу 1/2-20UNF для установки сверлильного патрона и шнека.
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Бренд
Тип товара
Дрель-миксер
Высота, см
25.5
Ширина, см
9.1
В кейсе
нет
Мощность, Вт
1050
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Страна производитель
Китай
Дрель-миксер ИНТЕРСКОЛ Д-16/1050Р2 473.1.0.00 предназначена для перемешивания различных составов и растворов. Ключевой патрон размером 16 мм способен работать с крупной оснасткой и выдерживает высокие нагрузки. Благодаря мощному двигателю и низкому числу оборотов достигается высокий крутящий момент, а также возможность приготовления больших объемов смесей. Шпиндель имеет стандартную резьбу 1/2-20UNF для установки сверлильного патрона и шнека.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Дрель-миксер Интерскол Д-16/1050Р2 (473.1.0.00) - стоимость товара 5660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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