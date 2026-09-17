Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт
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Характеристики
В кейсе
нет
Мощность, Вт
1100
Тип патрона
М14
Количество скоростей работы
1
Диаметр, мм
0
Длина, мм
360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб.
В наличии
Код товара: 741565
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 000 руб.
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Характеристики
Бренд
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка, гаечный ключ x2, ключ имбусовый
Мощность, Вт
1100
Тип патрона
М14
Количество скоростей работы
1
Диаметр, мм
0
Длина, мм
360
Ширина, мм
110
Высота, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х9
Вес, кг.
4.2
Описание товара Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт
Строительный миксер ЗУБР МР-1100 – универсальный миксер для эффективного перемешивания любых растворов, вплоть до тяжелых с включением крупных фракций. Двухступенчатый редуктор обеспечивает большой крутящий момент. Электронная регулировка оборотов и широкий выбор сменных насадок помогает одинакового хорошо работать с различными материалами.
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Бренд
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка, гаечный ключ x2, ключ имбусовый
Мощность, Вт
1100
Тип патрона
М14
Количество скоростей работы
1
Диаметр, мм
0
Длина, мм
360
Ширина, мм
110
Высота, мм
260
Страна производитель
Китай
Строительный миксер ЗУБР МР-1100 – универсальный миксер для эффективного перемешивания любых растворов, вплоть до тяжелых с включением крупных фракций. Двухступенчатый редуктор обеспечивает большой крутящий момент. Электронная регулировка оборотов и широкий выбор сменных насадок помогает одинакового хорошо работать с различными материалами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Строительный миксер ЗУБР М14 МР-1100, 1100 Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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