Top.Mail.Ru
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 1
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 2
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 3
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 4
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 5
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 6
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 7
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 8
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 9
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 10
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 11
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 12
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 13
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 14
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 15
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 16
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 17
Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1200
Тип патрона
M14х2
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 1
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 2
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 3
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 4
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 5
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 6
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 7
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 8
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 9
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 10
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 11
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 12
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 13
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 14
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 15
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 16
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 17
  • Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743830
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Миксер строительный - 1штНасадка - 1штУдлинитель насадки - 1штКомплект запасных щеток - 1штИнструкция по эксплуатации - 1штГарантийный талон - 1штКоробка упаковочная - 1шт
Мощность, Вт
1200
Тип патрона
M14х2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х17
Вес, кг.
4.77

Описание товара Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин

Строительный миксер Denzel EM-1-1200 27905 мощностью 1200 Вт используется для замешивания легких и средних бетонных смесей, штукатурных, шпатлевочных и других строительных растворов, а также плиточных и обойных клеев и лакокрасочных материалов. Имеет частоту вращения шпинделя 0-680 об/мин. Максимальный крутящий момент 70 Н·м позволяет эффективно решать поставленные задачи.

Преимущества

  • Надежность — металлический корпус редуктора выдерживает повышенные нагрузки.
  • Электронная регулировка скорости — можно установить необходимую частоту вращения шпинделя.
  • Фиксация кнопки пуска — ее не нужно удерживать нажатой, что особенно удобно во время длительной работы.
  • Эргономичность — благодаря двум рукояткам миксер удобно удерживать в руках.
  • Удобная работа — длина кабеля 3 метра позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Продуманная конструкция — производитель предусмотрел возможность установки миксера в стойку (диаметр шейки миксера 42,8 мм).
  • Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает полную электробезопасность.
  • Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит разборная насадка, 2 гаечных ключа и запасные угольные щетки.
  • Гарантия 3 года — надежность миксера подтверждена производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Миксер строительный - 1штНасадка - 1штУдлинитель насадки - 1штКомплект запасных щеток - 1штИнструкция по эксплуатации - 1штГарантийный талон - 1штКоробка упаковочная - 1шт
Мощность, Вт
1200
Тип патрона
M14х2
Страна производитель
Китай
Описание

Строительный миксер Denzel EM-1-1200 27905 мощностью 1200 Вт используется для замешивания легких и средних бетонных смесей, штукатурных, шпатлевочных и других строительных растворов, а также плиточных и обойных клеев и лакокрасочных материалов. Имеет частоту вращения шпинделя 0-680 об/мин. Максимальный крутящий момент 70 Н·м позволяет эффективно решать поставленные задачи.

Преимущества

  • Надежность — металлический корпус редуктора выдерживает повышенные нагрузки.
  • Электронная регулировка скорости — можно установить необходимую частоту вращения шпинделя.
  • Фиксация кнопки пуска — ее не нужно удерживать нажатой, что особенно удобно во время длительной работы.
  • Эргономичность — благодаря двум рукояткам миксер удобно удерживать в руках.
  • Удобная работа — длина кабеля 3 метра позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Продуманная конструкция — производитель предусмотрел возможность установки миксера в стойку (диаметр шейки миксера 42,8 мм).
  • Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает полную электробезопасность.
  • Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит разборная насадка, 2 гаечных ключа и запасные угольные щетки.
  • Гарантия 3 года — надежность миксера подтверждена производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...