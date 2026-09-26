Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Миксер строительный DENZEL 27905, EM-1-1200, 1200 Вт, 0-680 об/мин
Строительный миксер Denzel EM-1-1200 27905 мощностью 1200 Вт используется для замешивания легких и средних бетонных смесей, штукатурных, шпатлевочных и других строительных растворов, а также плиточных и обойных клеев и лакокрасочных материалов. Имеет частоту вращения шпинделя 0-680 об/мин. Максимальный крутящий момент 70 Н·м позволяет эффективно решать поставленные задачи.
Преимущества
- Надежность — металлический корпус редуктора выдерживает повышенные нагрузки.
- Электронная регулировка скорости — можно установить необходимую частоту вращения шпинделя.
- Фиксация кнопки пуска — ее не нужно удерживать нажатой, что особенно удобно во время длительной работы.
- Эргономичность — благодаря двум рукояткам миксер удобно удерживать в руках.
- Удобная работа — длина кабеля 3 метра позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Продуманная конструкция — производитель предусмотрел возможность установки миксера в стойку (диаметр шейки миксера 42,8 мм).
- Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает полную электробезопасность.
- Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит разборная насадка, 2 гаечных ключа и запасные угольные щетки.
- Гарантия 3 года — надежность миксера подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Строительный миксер Denzel EM-1-1200 27905 мощностью 1200 Вт используется для замешивания легких и средних бетонных смесей, штукатурных, шпатлевочных и других строительных растворов, а также плиточных и обойных клеев и лакокрасочных материалов. Имеет частоту вращения шпинделя 0-680 об/мин. Максимальный крутящий момент 70 Н·м позволяет эффективно решать поставленные задачи.
Преимущества
- Надежность — металлический корпус редуктора выдерживает повышенные нагрузки.
- Электронная регулировка скорости — можно установить необходимую частоту вращения шпинделя.
- Фиксация кнопки пуска — ее не нужно удерживать нажатой, что особенно удобно во время длительной работы.
- Эргономичность — благодаря двум рукояткам миксер удобно удерживать в руках.
- Удобная работа — длина кабеля 3 метра позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Продуманная конструкция — производитель предусмотрел возможность установки миксера в стойку (диаметр шейки миксера 42,8 мм).
- Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает полную электробезопасность.
- Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит разборная насадка, 2 гаечных ключа и запасные угольные щетки.
- Гарантия 3 года — надежность миксера подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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