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Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ

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Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 1
Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 2
Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 3
Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 4
Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 5
Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-миксер
В кейсе
нет
Мощность, Вт
820
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
  • Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 1
  • Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 2
  • Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 3
  • Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 4
  • Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 5
  • Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ
5 590 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель-миксер
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка
Мощность, Вт
820
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Ширина, мм
80
Высота, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х8
Вес, кг.
3.5

Описание товара Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ

Дрель-миксер ЗУБР ЗДМ-820 РМ (Профессионал) Используется в качестве миксера, а также для сверления отверстий в дереве и металле Особенности: Высокий крутящий момент позволяет сверлить отверстия большого диаметра, например, сверлом Левиса и размешивать различные ЛКМ Электронная регулировка частоты вращения позволяет начать размешивание без разбрызгивания и производить точное сверление отверстий Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность при долговременной работе Ключевой патрон с максимальным диаметром 13 мм под большинство хвостовиков насадок Фиксатор выключателя для длительных работ



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Отзывы о товаре Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель-миксер
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка
Мощность, Вт
820
Тип патрона
ключевой
Количество скоростей работы
1
Ширина, мм
80
Высота, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-миксер ЗУБР ЗДМ-820 РМ (Профессионал) Используется в качестве миксера, а также для сверления отверстий в дереве и металле Особенности: Высокий крутящий момент позволяет сверлить отверстия большого диаметра, например, сверлом Левиса и размешивать различные ЛКМ Электронная регулировка частоты вращения позволяет начать размешивание без разбрызгивания и производить точное сверление отверстий Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность при долговременной работе Ключевой патрон с максимальным диаметром 13 мм под большинство хвостовиков насадок Фиксатор выключателя для длительных работ


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-миксер Зубр ЗДМ-820 РМ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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