8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка высокого давления Nilfisk C 125.4-6 (128470701)

(1)
Артикул: 81897
  • Мойка высокого давления Nilfisk Alto C 125.4-6 (128470701) - фото 1
  • Мойка высокого давления Nilfisk Alto C 125.4-6 (128470701) - фото 2
  • Мойка высокого давления Nilfisk Alto C 125.4-6 (128470701) - фото 3
  • Мойка высокого давления Nilfisk Alto C 125.4-6 (128470701) - фото 4
Мойка высокого давления Nilfisk Alto C 125.4-6 (128470701) - фото 1
Мойка высокого давления Nilfisk Alto C 125.4-6 (128470701) - фото 2
Мойка высокого давления Nilfisk Alto C 125.4-6 (128470701) - фото 3
Мойка высокого давления Nilfisk Alto C 125.4-6 (128470701) - фото 4
12 650 руб. 
Купить
+ 291 КэтКоинов
Артикул: 81897
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 109 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендNilfisk
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление125 бар
Производительность8.7 л/мин.
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектенет
Возможность забора воды из емкостиесть
Возможность использовать моющее средствоесть
Функция автоматического отключенияесть
Длина, см25
Высота, см85
Ширина, см28
Вес, кг10.7
максимальное давление - 125 бар. Производительность - 520 л/час


Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


06.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена, материалы, длина шланга, метал помпа.

Недостатки:
Пеногенератор в комплекте - не оправдал ожидания. Слишком много воды с пеной подается. Заказал отдельно пеногенератор с алиека.

Комментарий:
Все устраивает. Покупал для мойки авто. По незнанию не протирал в 1ую мойку тряпкой на сухо. Осталась " накипь " на авто. Сейчас же после мойки машина как новая)

Самовывоз невозможен
Мойка высокого давления Nilfisk C 125.4-6 (128470701) – стоимость товара 12650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...