Шлифмашина вибрационная Black & Decker (B&D) KA300-XK

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Black & Decker
|Тип товара
|Шлифмашина вибрационная
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Крепление листа
|зажим
|Мощность
|135 Вт
|Размер хода платформы
|2 мм
|Тормоз двигателя
|нет
|Блокировка кнопки включения
|нет
|В кейсе
|нет
|Защита от перегрузок
|нет
|Макс. частота колебания платформы
|22000 кол/мин
|Питание
|от сети
|Пылесборник
|нет
|Регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|26
|Ширина, см
|9
|Высота, см
|14
|Вес, кг
|1.5
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