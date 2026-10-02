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Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина полировальная Зубр ЗПМ-240

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Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 2
Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 3
Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 4
Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 5
Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
120
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
240
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
3200
Регулировка частоты вращения
нет
  • Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 1
  • Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 2
  • Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 3
  • Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 4
  • Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 5
  • Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266340
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина полировальная Зубр ЗПМ-240
3 170 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
120
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
240
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
3200
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Размер хода платформы
3
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х23
Вес, кг.
2.35

Описание товара Машина полировальная Зубр ЗПМ-240

Полировальная машина ЗУБР ЗПМ-240 предназначена для полировки различных поверхностей. Полировальный круг имеет достаточно большой диаметр - 240 мм, что значительно снижает давление на обрабатываемую поверхность. Особый тип эксцентрикового механизма имитирует полирование вручную, а также улучшает качество и и уменьшает время работы. Специальный водоотталкивающий верхний слой не позволяет полироли впитываться в полировальную тарелку. Это повышает качество полировки и уменьшает расход полироли.



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Отзывы о товаре Машина полировальная Зубр ЗПМ-240




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Полировальная машина
Мощность, Вт
120
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
240
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
3200
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Размер хода платформы
3
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Полировальная машина ЗУБР ЗПМ-240 предназначена для полировки различных поверхностей. Полировальный круг имеет достаточно большой диаметр - 240 мм, что значительно снижает давление на обрабатываемую поверхность. Особый тип эксцентрикового механизма имитирует полирование вручную, а также улучшает качество и и уменьшает время работы. Специальный водоотталкивающий верхний слой не позволяет полироли впитываться в полировальную тарелку. Это повышает качество полировки и уменьшает расход полироли.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина полировальная Зубр ЗПМ-240 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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