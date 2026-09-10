Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е
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Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е
Шлифовальная машина СОЮЗ весит всего 2,25 кг — работать комфортно, не чувствуя усталости даже при длительных задачах. Мощность 1200 Вт обеспечивает отличную производительность — легко справится даже с плотными материалами. Диаметр диска 125 мм оптимален для универсального использования, а фиксатор шпинделя упрощает замену оснастки. Благодаря дополнительной рукоятке и блокировке кнопки включения управлять инструментом удобно и безопасно. Пылесборник позволит поддерживать рабочее место в чистоте. Регулируемая частота вращения до 11000 об/мин даст полный контроль над процессом. В комплекте — всё необходимое: аккумулятор и зарядное устройство, чтобы приступить к работе сразу.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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