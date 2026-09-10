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Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е

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Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е - фото 2
Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
  • Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 343880
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Характеристики

Бренд
СОЮЗ
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
0
Размер хода платформы
0
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11.11

Описание товара Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е

Шлифовальная машина СОЮЗ весит всего 2,25 кг — работать комфортно, не чувствуя усталости даже при длительных задачах. Мощность 1200 Вт обеспечивает отличную производительность — легко справится даже с плотными материалами. Диаметр диска 125 мм оптимален для универсального использования, а фиксатор шпинделя упрощает замену оснастки. Благодаря дополнительной рукоятке и блокировке кнопки включения управлять инструментом удобно и безопасно. Пылесборник позволит поддерживать рабочее место в чистоте. Регулируемая частота вращения до 11000 об/мин даст полный контроль над процессом. В комплекте — всё необходимое: аккумулятор и зарядное устройство, чтобы приступить к работе сразу.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е




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Характеристики
Бренд
СОЮЗ
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
0
Размер хода платформы
0
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина СОЮЗ весит всего 2,25 кг — работать комфортно, не чувствуя усталости даже при длительных задачах. Мощность 1200 Вт обеспечивает отличную производительность — легко справится даже с плотными материалами. Диаметр диска 125 мм оптимален для универсального использования, а фиксатор шпинделя упрощает замену оснастки. Благодаря дополнительной рукоятке и блокировке кнопки включения управлять инструментом удобно и безопасно. Пылесборник позволит поддерживать рабочее место в чистоте. Регулируемая частота вращения до 11000 об/мин даст полный контроль над процессом. В комплекте — всё необходимое: аккумулятор и зарядное устройство, чтобы приступить к работе сразу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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