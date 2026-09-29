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Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-115/700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-115/700

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Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-115/700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266387
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х12х9
Вес, кг.
2.1

Описание товара Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-115/700

Профессиональная малая угловая шлифовальная машина (болгарка). Компактный универсальный инструмент, имеющий малые габариты и вес для шлифовки и резания разнообразных материалов с распространенным диаметром оснастки 115 мм. Уменьшенный диаметр моторного блока обеспечивает удобный хват рукой. Прекрасно подходит для производства длительных работ, особенно в стесненных условиях.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-115/700




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная малая угловая шлифовальная машина (болгарка). Компактный универсальный инструмент, имеющий малые габариты и вес для шлифовки и резания разнообразных материалов с распространенным диаметром оснастки 115 мм. Уменьшенный диаметр моторного блока обеспечивает удобный хват рукой. Прекрасно подходит для производства длительных работ, особенно в стесненных условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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