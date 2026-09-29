Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-115/700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266387
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х12х9
Вес, кг.
2.1
Описание товара Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-115/700
Профессиональная малая угловая шлифовальная машина (болгарка). Компактный универсальный инструмент, имеющий малые габариты и вес для шлифовки и резания разнообразных материалов с распространенным диаметром оснастки 115 мм. Уменьшенный диаметр моторного блока обеспечивает удобный хват рукой. Прекрасно подходит для производства длительных работ, особенно в стесненных условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-...
-
В наличииЦена 2 340 руб. 3 352 руб.585 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитУШМ STEHER Компакт, d 125 мм, 800 Вт, (AGS-125-800)
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитУШМ STEHER d 125 мм, 1000 Вт, (AGS-125-1000)
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитМашина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-1...
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитУгловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитМашина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 1400...
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитПрямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800Вт, d125 мм, (УШМ-...
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1000Вт, d125 мм, (УШМ-125-1005)
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитУШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1...
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитМашина полировальная Зубр ЗПМ-240
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Профессиональная малая угловая шлифовальная машина (болгарка). Компактный универсальный инструмент, имеющий малые габариты и вес для шлифовки и резания разнообразных материалов с распространенным диаметром оснастки 115 мм. Уменьшенный диаметр моторного блока обеспечивает удобный хват рукой. Прекрасно подходит для производства длительных работ, особенно в стесненных условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-115/700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-115/700