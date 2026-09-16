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УШМ STEHER Компакт, d 125 мм, 800 Вт, (AGS-125-800) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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УШМ STEHER Компакт, d 125 мм, 800 Вт, (AGS-125-800)

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УШМ STEHER Компакт, d 125 мм, 800 Вт, (AGS-125-800)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708539
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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УШМ STEHER Компакт, d 125 мм, 800 Вт, (AGS-125-800)
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
14
Длина, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х11
Вес, кг.
2.3

Описание товара УШМ STEHER Компакт, d 125 мм, 800 Вт, (AGS-125-800)

Компактная модель, особенно удобная для работы в труднодоступных местах. Собственный эргономичный дизайн, компактный корпус и малый вес делают работу неутомительной и удобной. Изделие имеет защиту от пыли, что увеличивает срок службы.



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Отзывы о товаре УШМ STEHER Компакт, d 125 мм, 800 Вт, (AGS-125-800)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
14
Длина, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная модель, особенно удобная для работы в труднодоступных местах. Собственный эргономичный дизайн, компактный корпус и малый вес делают работу неутомительной и удобной. Изделие имеет защиту от пыли, что увеличивает срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УШМ STEHER Компакт, d 125 мм, 800 Вт, (AGS-125-800) - по цене 2350 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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