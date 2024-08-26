Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
В наличии
Код товара: 649041
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
150х150х100/100х110
Дополнительная рукоятка
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х32х21
Вес, кг.
1.2
Описание товара Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614)
Плоскошлифовальная вибрационная машина DENZEL VDS-2 27614 используется для сухого шлифования дерева, пластмассы, металлических деталей. Прорезиненная ручка снижает уровень вибрации, делает захват инструмента надежным и предотвращает скольжение рук. Инструмент оснащен встроенной системой пылеудаления, которая позволяет сохранять чистоту на рабочем месте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитМашина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-1...
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитПрямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800Вт, d125 мм, (УШМ-...
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1000Вт, d125 мм, (УШМ-125-1005)
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитУШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1...
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитМашина полировальная Зубр ЗПМ-240
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профес...
-
В наличииЦена 3 540 руб. 5 760 руб.885 руб. в СплитШлифовальная машина плоская Зубр ЗПШМ-300Э-02
-
В наличии БесплатноЦена 3 590 руб. 4 990 руб.898 руб. в СплитМашина шлифовальная орбитальная Зубр ЗОШМ-450-125
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитУгловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (26.1.1.00)
-
В наличииЦена 3 630 руб. 8 450 руб.908 руб. в СплитМашина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/ми...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитУШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (У...
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
150х150х100/100х110
Дополнительная рукоятка
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.5
Страна производитель
Китай
Плоскошлифовальная вибрационная машина DENZEL VDS-2 27614 используется для сухого шлифования дерева, пластмассы, металлических деталей. Прорезиненная ручка снижает уровень вибрации, делает захват инструмента надежным и предотвращает скольжение рук. Инструмент оснащен встроенной системой пылеудаления, которая позволяет сохранять чистоту на рабочем месте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась в использовании. Сменные насадки. Остался доволен покупкой
Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 14000 об/мин Denzel (27614)
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась в использовании. Сменные насадки. Остался доволен покупкой