Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
710
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 340 руб. 3 352 руб.
В наличии
Код товара: 266388
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 340 руб. -30%
3 352 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
710
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Емкость аккумулятора
0
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х9
Вес, кг.
2.2
Описание товара Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700
Угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/700 529.1.0.00 предназначена для шлифовки, резания и зачистки различных материалов. Благодаря мощному высокопроизводительному двигателю она рассчитана на работу в продолжительном режиме. Редуктор имеет компактные размеры, благодаря чему инструментом можно добраться в самое сложное место. Диск прикрыт кожухом, защищающим пользователя от возможных травм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800 Вт, d115 мм, (УШМ-...
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитУШМ STEHER Компакт, d 125 мм, 800 Вт, (AGS-125-800)
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-115/700
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитУШМ STEHER d 125 мм, 1000 Вт, (AGS-125-1000)
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитМашина плоскошлифовальная вибрационная VS-90-187, 240 Вт, 6000-1...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитУгловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитМашина плоскошлифовальная вибрационная 2 в 1 VDS-2, 130 Вт, 1400...
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитПрямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 800Вт, d125 мм, (УШМ-...
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1000Вт, d125 мм, (УШМ-125-1005)
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитУШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1...
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
710
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Развернуть
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Емкость аккумулятора
0
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/700 529.1.0.00 предназначена для шлифовки, резания и зачистки различных материалов. Благодаря мощному высокопроизводительному двигателю она рассчитана на работу в продолжительном режиме. Редуктор имеет компактные размеры, благодаря чему инструментом можно добраться в самое сложное место. Диск прикрыт кожухом, защищающим пользователя от возможных травм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/700