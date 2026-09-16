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УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET)

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УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 1
УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 2
УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 3
УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 4
УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 5
УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
  • УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 1
  • УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 2
  • УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 3
  • УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 4
  • УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 5
  • УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708538
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET)
3 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
14
Длина, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET)

Эргономичный дизайн, малый вес и регулируемые обороты обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Устройство оснащено пылезащитой (IP5X), что повышает его долговечность.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
14
Длина, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичный дизайн, малый вес и регулируемые обороты обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Устройство оснащено пылезащитой (IP5X), что повышает его долговечность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1100 ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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