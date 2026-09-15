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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 11
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
750
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 11
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674755
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750)
3 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
750
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора.
230
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х12
Вес, кг.
2.5

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750)

Углошлифовальная машина ЗУБР Профессионал УШМ-П125-750 - производительная и пылезащищенная модель для эффективной работы. Очень удобна для работы в стесненных условиях. Надежная защита основных узлов от пыли: - ротор с капроновым бандажом и дополнительным слоем защитного лака, - статор со специальным покрытием обмотки, - пылезащищенный выключатель с ультразвуковой сваркой, - лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер Инструмент имеет поворотную часть (с шагом 90°), что позволяет настроить его под левую руку или для резки. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию шлифмашины. Она может устанавливаться слева или справа, в зависимости от предпочтений оператора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
750
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора.
230
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина ЗУБР Профессионал УШМ-П125-750 - производительная и пылезащищенная модель для эффективной работы. Очень удобна для работы в стесненных условиях. Надежная защита основных узлов от пыли: - ротор с капроновым бандажом и дополнительным слоем защитного лака, - статор со специальным покрытием обмотки, - пылезащищенный выключатель с ультразвуковой сваркой, - лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер Инструмент имеет поворотную часть (с шагом 90°), что позволяет настроить его под левую руку или для резки. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию шлифмашины. Она может устанавливаться слева или справа, в зависимости от предпочтений оператора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-750) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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