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Машина шлифовальная угловая Sturm! AG9012T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая Sturm! AG9012T

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Машина шлифовальная угловая Sturm! AG9012T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345570
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
32х12х12
Вес, кг.
2.23

Описание товара Машина шлифовальная угловая Sturm! AG9012T

Машина шлифовальная угловая Sturm! AG9012T оснащена двигателем на 1000 Вт, который развивает скорость до 11000 об/мин. Блокировка шпинделя служит для простой и безопасной смены шлифкругов. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Sturm! AG9012T




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Машина шлифовальная угловая Sturm! AG9012T оснащена двигателем на 1000 Вт, который развивает скорость до 11000 об/мин. Блокировка шпинделя служит для простой и безопасной смены шлифкругов. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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