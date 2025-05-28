Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%3 630 руб. 8 450 руб.
В наличии
Код товара: 649046
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 630 руб. -57%
8 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х13
Вес, кг.
2.31
Описание товара Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601)
Шлифовальная эксцентриковая машина DENZEL OS-125 27601 используется для получистового и финишного шлифования металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и каменных поверхностей. ЭШМ самая производительная модель среди вибрационных шлифовальных машин за счет комбинирования рабочего движения. Встроенная система пылеудаления. Встроенный импеллер собирает пыль и направляет ее в контейнер. Жесткий пылесборник может использоваться на всех моделях шлифовальных машин Denzel. Простая замена оснастки. Система крепления шлифовальных листов на липучку позволяет быстро менять абразивный материал. Частота вращения изменяется с помощью специального регулятора. Кабель питания 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Шлифовальная эксцентриковая машина DENZEL OS-125 27601 используется для получистового и финишного шлифования металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и каменных поверхностей. ЭШМ самая производительная модель среди вибрационных шлифовальных машин за счет комбинирования рабочего движения. Встроенная система пылеудаления. Встроенный импеллер собирает пыль и направляет ее в контейнер. Жесткий пылесборник может использоваться на всех моделях шлифовальных машин Denzel. Простая замена оснастки. Система крепления шлифовальных листов на липучку позволяет быстро менять абразивный материал. Частота вращения изменяется с помощью специального регулятора. Кабель питания 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Забрал, работает. Ещё не использовал, только пробный пуск.
Достоинства:
Комментарий:
Суперспасибо большое,не греется,работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пробовали в деле,на вид неплохая.
Достоинства:
Комментарий:
машинка отличная рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло очень быстро. Хорошая качественная шлифмашина. Могу рекомендовать к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный бюджетный вариант. Брал по отзывам знакомых, все очень хвалили эту фирму
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, доставка быстрая, облегчает работу. Отличное качество. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Надёжная и качественная шлифмашина, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упакована аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление положительное, качество, функциональность, удобство и точность хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное функциональность, качества, удобства.На деле все чётко, со своей задачей справляется шустро
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, прочный и надёжный, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Достоинства:
Комментарий:
хороший мощный инструмент, предмет шлифовки обязательно должен быть зафиксирован, в инструкции не указано как удалять опилки из шлифмашина.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все надежды оправдала, не знаю, как долго проработает, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Норм. На 4 звезды тянет за такие небольшие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка на 5+, товар вроде бы добротный, но в деле ещё не используется.
Достоинства:
Комментарий:
работает в работе еще не проверял,на вид достойно
Достоинства:
Комментарий:
хорошая машинка! пластик крепкий, обороты хорошие, на не больших объемах работы не перегревалась! по началу был не запах, но потом прошёл! советую для домашнего использования...для масштабных работ наверное надо что то более дорогое и качественное!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шлифовальная машинка, одной рукой держать удобно, пылесборник хорошо защищает от пыли, но приобрёл отдельно пылесос, который все засасывает
Достоинства:
Комментарий:
пока всё устроило.Дополню позже
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, увесистый. Как опробую дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, очень понравилось плавность регулировки оборотов, спасибо продавцу, отдельеое спасибо за оператиность оформления
Достоинства:
Комментарий:
Сделано добротно, поживем, увидим.
Достоинства:
Комментарий:
Машинка огонь! Покупала не для работы, себе для домашнего хобби. Но шлифует всё подряд. Потолок очищает прекрасно!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шлифмашинка, взяли такую же вторую для шлифовки оцб. Не тяжелая
Достоинства:
Комментарий:
Просто класс, лчень нравится, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Компактная машинка. Мощность - отлично для небольших шлифовальных работ. По дереву хорошо, даже кусок стены зашлифовал на пробу, ничего, не для больших площадей, но там-сям - замечательно. Дерево же вообще без напряга шлифует, быстро. Домашнему мастеру для столярных работы - выше крыши. Крутилка скорости есть, работает. Диски стандратные, брал 125е для УШМ, которой раньше работал, они нормально подошли, только без дырок они, но на липучке. А дырки и проделать можно )
Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/мин Denzel (27601)
Достоинства:
Комментарий:
Забрал, работает. Ещё не использовал, только пробный пуск.
Достоинства:
Комментарий:
Суперспасибо большое,не греется,работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пробовали в деле,на вид неплохая.
Достоинства:
Комментарий:
машинка отличная рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло очень быстро. Хорошая качественная шлифмашина. Могу рекомендовать к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный бюджетный вариант. Брал по отзывам знакомых, все очень хвалили эту фирму
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, доставка быстрая, облегчает работу. Отличное качество. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Надёжная и качественная шлифмашина, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упакована аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление положительное, качество, функциональность, удобство и точность хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное функциональность, качества, удобства.На деле все чётко, со своей задачей справляется шустро
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, прочный и надёжный, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Достоинства:
Комментарий:
хороший мощный инструмент, предмет шлифовки обязательно должен быть зафиксирован, в инструкции не указано как удалять опилки из шлифмашина.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все надежды оправдала, не знаю, как долго проработает, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Норм. На 4 звезды тянет за такие небольшие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка на 5+, товар вроде бы добротный, но в деле ещё не используется.
Достоинства:
Комментарий:
работает в работе еще не проверял,на вид достойно
Достоинства:
Комментарий:
хорошая машинка! пластик крепкий, обороты хорошие, на не больших объемах работы не перегревалась! по началу был не запах, но потом прошёл! советую для домашнего использования...для масштабных работ наверное надо что то более дорогое и качественное!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шлифовальная машинка, одной рукой держать удобно, пылесборник хорошо защищает от пыли, но приобрёл отдельно пылесос, который все засасывает
Достоинства:
Комментарий:
пока всё устроило.Дополню позже
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, увесистый. Как опробую дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, очень понравилось плавность регулировки оборотов, спасибо продавцу, отдельеое спасибо за оператиность оформления
Достоинства:
Комментарий:
Сделано добротно, поживем, увидим.
Достоинства:
Комментарий:
Машинка огонь! Покупала не для работы, себе для домашнего хобби. Но шлифует всё подряд. Потолок очищает прекрасно!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шлифмашинка, взяли такую же вторую для шлифовки оцб. Не тяжелая
Достоинства:
Комментарий:
Просто класс, лчень нравится, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Компактная машинка. Мощность - отлично для небольших шлифовальных работ. По дереву хорошо, даже кусок стены зашлифовал на пробу, ничего, не для больших площадей, но там-сям - замечательно. Дерево же вообще без напряга шлифует, быстро. Домашнему мастеру для столярных работы - выше крыши. Крутилка скорости есть, работает. Диски стандратные, брал 125е для УШМ, которой раньше работал, они нормально подошли, только без дырок они, но на липучке. А дырки и проделать можно )