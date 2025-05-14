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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ)

26 Отзывы
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 11
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 12
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 13
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 14
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 15
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 11
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 12
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 13
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 14
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 15
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ)
3 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х11
Вес, кг.
2.6

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ)

Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-125-1105 ЭТ, предназначена для шлифования и резки, а также для обработки сварных швов. Защита от перегрузки помогает отключить двигатель при заклинивании диска без угрозы повреждения изделия и травм оператора. Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло. Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ)

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Наталья З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая болгарка, мужу понравилась
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка, пилит плитку на ура.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка. Для бытовых нужд самое то
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая болгарка, заявленная мощность присутствует, но на сколько хватит это уже посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, комплектность соответствует, исполнение аккуратное. Слишком тяжёлая, не очень компактная, не самый удобный хват. (Привык к оригинальной маките, по фото решил, что в руке будет похоже). Первый запуск показался громким, посмотрю смазку.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Наталия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, все работает без нареканий!)
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Марат К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла раньше заявленого срока. На вид качество, отличное! Посмотрим в работе!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая шлифовальная машина. Для домашнего применения. Пришла вовремя. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая. Есть блокировка от перегруза. Хорошая регулировка оборотов. Ручка удобная
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Удобно лежит в руке. Свои функции выполняет. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка. Беру 3 раз, все мастера довольны рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная УШМ от проверенного производителя. Плавный пуск, надежная система фиксации дисков. В целом конструкция очень удачная - в руке лежит как влитая. Видно, что сделано надежно и прослужит болгарка долго! Даже производитель дает на нее расширенную гарантию.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Простая болгарка,пока работает
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Болгарка отличная, компактная, сделана качественно, проверена временем на деле в работе.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Па Ха.

Достоинства:


Комментарий:
Испытал порадовала, мощей достаточно. Живучесть посмотрим время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная ушм. Беру уже третью. Для шлифовки плитки. Очень удобно сидит в руке. Использую как расходник. Сдохла- купил новую. В среднем служит , 3-4 мес интенсивной работы по 4-6 часов в день , без обслуживания и постоянной пыли.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
редуктор хорошо смазан стоит подшипник в место втулки. работает мягко
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Георгий Л.

Достоинства:


Комментарий:
агрегат довольно мощный, материалы хорошие, крепить диски легко и удобно. Больше похож на профессиональный, хотя я не специалист. Покупкой доволен. Но советую купить сразу с аккумулятором и чехлом - я брал отдельно и в итоге все это докупал.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Алекс Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Общее нормально. Тяжёлая, чувствуется мощь. Если сравнивать с интерсколом на 900, эта прям тяжелее. Крутит на всём диапазоне регулировки оборотов. Держать удобно в руке. Посмотрю сколько послужит.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Шамиль Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, удобно регулировать обороты.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее,тяжоленькая,в пункте выдачи попробовал работает! В работе не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Использую неделю. Отметил низкую вибрацию, достаточно умеренный шум. Очень удобная регулировка оборотов - отрабатывает замечательно. Кнопка фиксации четкая, удобная. Включается и фиксируется достаточно легко и удобно. Греется в меру, ни больше, ни меньше УШМ других производителей (точнее, гораздо меньше китайских ноунеймов). В работе полностью устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Увесистая ушм. Работать удобно.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает все скоростя ,только специфика вкл пару секунд и начинает круится для отрезки деталей
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не использовал, дополню отзыв позже.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-125-1105 ЭТ, предназначена для шлифования и резки, а также для обработки сварных швов. Защита от перегрузки помогает отключить двигатель при заклинивании диска без угрозы повреждения изделия и травм оператора. Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло. Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Наталья З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая болгарка, мужу понравилась
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка, пилит плитку на ура.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка. Для бытовых нужд самое то
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая болгарка, заявленная мощность присутствует, но на сколько хватит это уже посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, комплектность соответствует, исполнение аккуратное. Слишком тяжёлая, не очень компактная, не самый удобный хват. (Привык к оригинальной маките, по фото решил, что в руке будет похоже). Первый запуск показался громким, посмотрю смазку.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Наталия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, все работает без нареканий!)
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Марат К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла раньше заявленого срока. На вид качество, отличное! Посмотрим в работе!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая шлифовальная машина. Для домашнего применения. Пришла вовремя. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая. Есть блокировка от перегруза. Хорошая регулировка оборотов. Ручка удобная
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Удобно лежит в руке. Свои функции выполняет. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная болгарка. Беру 3 раз, все мастера довольны рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная УШМ от проверенного производителя. Плавный пуск, надежная система фиксации дисков. В целом конструкция очень удачная - в руке лежит как влитая. Видно, что сделано надежно и прослужит болгарка долго! Даже производитель дает на нее расширенную гарантию.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Простая болгарка,пока работает
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Болгарка отличная, компактная, сделана качественно, проверена временем на деле в работе.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Па Ха.

Достоинства:


Комментарий:
Испытал порадовала, мощей достаточно. Живучесть посмотрим время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная ушм. Беру уже третью. Для шлифовки плитки. Очень удобно сидит в руке. Использую как расходник. Сдохла- купил новую. В среднем служит , 3-4 мес интенсивной работы по 4-6 часов в день , без обслуживания и постоянной пыли.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
редуктор хорошо смазан стоит подшипник в место втулки. работает мягко
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Георгий Л.

Достоинства:


Комментарий:
агрегат довольно мощный, материалы хорошие, крепить диски легко и удобно. Больше похож на профессиональный, хотя я не специалист. Покупкой доволен. Но советую купить сразу с аккумулятором и чехлом - я брал отдельно и в итоге все это докупал.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Алекс Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Общее нормально. Тяжёлая, чувствуется мощь. Если сравнивать с интерсколом на 900, эта прям тяжелее. Крутит на всём диапазоне регулировки оборотов. Держать удобно в руке. Посмотрю сколько послужит.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Шамиль Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, удобно регулировать обороты.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее,тяжоленькая,в пункте выдачи попробовал работает! В работе не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Использую неделю. Отметил низкую вибрацию, достаточно умеренный шум. Очень удобная регулировка оборотов - отрабатывает замечательно. Кнопка фиксации четкая, удобная. Включается и фиксируется достаточно легко и удобно. Греется в меру, ни больше, ни меньше УШМ других производителей (точнее, гораздо меньше китайских ноунеймов). В работе полностью устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Увесистая ушм. Работать удобно.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает все скоростя ,только специфика вкл пару секунд и начинает круится для отрезки деталей
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не использовал, дополню отзыв позже.


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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