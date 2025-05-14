Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб.
В наличии
Код товара: 674751
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х11
Вес, кг.
2.6
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ)
Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-125-1105 ЭТ, предназначена для шлифования и резки, а также для обработки сварных швов. Защита от перегрузки помогает отключить двигатель при заклинивании диска без угрозы повреждения изделия и травм оператора. Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло. Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 630 руб. 8 450 руб.908 руб. в СплитМашина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/ми...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитУШМ ЗУБР Компакт, 750 Вт, d125 мм, фланец ?МИГ?, Профессионал (У...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитМашина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборо...
-
В наличииЦена 4 020 руб.1005 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-Pro (бе...
-
В наличииЦена 4 340 руб.1085 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (...
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитУглошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм
-
В наличииЦена 4 500 руб. 6 360 руб.1125 руб. в СплитУгловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ (302.1.0.00)
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитШлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850, 20 В...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитАккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ ...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитУглошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-125-1105 ЭТ, предназначена для шлифования и резки, а также для обработки сварных швов. Защита от перегрузки помогает отключить двигатель при заклинивании диска без угрозы повреждения изделия и травм оператора. Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло. Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая болгарка, мужу понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка, пилит плитку на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Для бытовых нужд самое то
Достоинства:
Комментарий:
хорошая болгарка, заявленная мощность присутствует, но на сколько хватит это уже посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Работает, комплектность соответствует, исполнение аккуратное. Слишком тяжёлая, не очень компактная, не самый удобный хват. (Привык к оригинальной маките, по фото решил, что в руке будет похоже). Первый запуск показался громким, посмотрю смазку.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, все работает без нареканий!)
Достоинства:
Комментарий:
Пришла раньше заявленого срока. На вид качество, отличное! Посмотрим в работе!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шлифовальная машина. Для домашнего применения. Пришла вовремя. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая. Есть блокировка от перегруза. Хорошая регулировка оборотов. Ручка удобная
Достоинства:
Комментарий:
Удобно лежит в руке. Свои функции выполняет. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Беру 3 раз, все мастера довольны рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная УШМ от проверенного производителя. Плавный пуск, надежная система фиксации дисков. В целом конструкция очень удачная - в руке лежит как влитая. Видно, что сделано надежно и прослужит болгарка долго! Даже производитель дает на нее расширенную гарантию.
Достоинства:
Комментарий:
Простая болгарка,пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка отличная, компактная, сделана качественно, проверена временем на деле в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Испытал порадовала, мощей достаточно. Живучесть посмотрим время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная ушм. Беру уже третью. Для шлифовки плитки. Очень удобно сидит в руке. Использую как расходник. Сдохла- купил новую. В среднем служит , 3-4 мес интенсивной работы по 4-6 часов в день , без обслуживания и постоянной пыли.
Достоинства:
Комментарий:
редуктор хорошо смазан стоит подшипник в место втулки. работает мягко
Достоинства:
Комментарий:
агрегат довольно мощный, материалы хорошие, крепить диски легко и удобно. Больше похож на профессиональный, хотя я не специалист. Покупкой доволен. Но советую купить сразу с аккумулятором и чехлом - я брал отдельно и в итоге все это докупал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка по хорошей цене
Достоинства:
Комментарий:
Общее нормально. Тяжёлая, чувствуется мощь. Если сравнивать с интерсколом на 900, эта прям тяжелее. Крутит на всём диапазоне регулировки оборотов. Держать удобно в руке. Посмотрю сколько послужит.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, удобно регулировать обороты.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее,тяжоленькая,в пункте выдачи попробовал работает! В работе не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
Использую неделю. Отметил низкую вибрацию, достаточно умеренный шум. Очень удобная регулировка оборотов - отрабатывает замечательно. Кнопка фиксации четкая, удобная. Включается и фиксируется достаточно легко и удобно. Греется в меру, ни больше, ни меньше УШМ других производителей (точнее, гораздо меньше китайских ноунеймов). В работе полностью устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Увесистая ушм. Работать удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает все скоростя ,только специфика вкл пару секунд и начинает круится для отрезки деталей
Достоинства:
Комментарий:
Пока не использовал, дополню отзыв позже.
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1105 ЭТ)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая болгарка, мужу понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка, пилит плитку на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Для бытовых нужд самое то
Достоинства:
Комментарий:
хорошая болгарка, заявленная мощность присутствует, но на сколько хватит это уже посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Работает, комплектность соответствует, исполнение аккуратное. Слишком тяжёлая, не очень компактная, не самый удобный хват. (Привык к оригинальной маките, по фото решил, что в руке будет похоже). Первый запуск показался громким, посмотрю смазку.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, все работает без нареканий!)
Достоинства:
Комментарий:
Пришла раньше заявленого срока. На вид качество, отличное! Посмотрим в работе!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шлифовальная машина. Для домашнего применения. Пришла вовремя. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая. Есть блокировка от перегруза. Хорошая регулировка оборотов. Ручка удобная
Достоинства:
Комментарий:
Удобно лежит в руке. Свои функции выполняет. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Беру 3 раз, все мастера довольны рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная УШМ от проверенного производителя. Плавный пуск, надежная система фиксации дисков. В целом конструкция очень удачная - в руке лежит как влитая. Видно, что сделано надежно и прослужит болгарка долго! Даже производитель дает на нее расширенную гарантию.
Достоинства:
Комментарий:
Простая болгарка,пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка отличная, компактная, сделана качественно, проверена временем на деле в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Испытал порадовала, мощей достаточно. Живучесть посмотрим время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная ушм. Беру уже третью. Для шлифовки плитки. Очень удобно сидит в руке. Использую как расходник. Сдохла- купил новую. В среднем служит , 3-4 мес интенсивной работы по 4-6 часов в день , без обслуживания и постоянной пыли.
Достоинства:
Комментарий:
редуктор хорошо смазан стоит подшипник в место втулки. работает мягко
Достоинства:
Комментарий:
агрегат довольно мощный, материалы хорошие, крепить диски легко и удобно. Больше похож на профессиональный, хотя я не специалист. Покупкой доволен. Но советую купить сразу с аккумулятором и чехлом - я брал отдельно и в итоге все это докупал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка по хорошей цене
Достоинства:
Комментарий:
Общее нормально. Тяжёлая, чувствуется мощь. Если сравнивать с интерсколом на 900, эта прям тяжелее. Крутит на всём диапазоне регулировки оборотов. Держать удобно в руке. Посмотрю сколько послужит.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, удобно регулировать обороты.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее,тяжоленькая,в пункте выдачи попробовал работает! В работе не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
Использую неделю. Отметил низкую вибрацию, достаточно умеренный шум. Очень удобная регулировка оборотов - отрабатывает замечательно. Кнопка фиксации четкая, удобная. Включается и фиксируется достаточно легко и удобно. Греется в меру, ни больше, ни меньше УШМ других производителей (точнее, гораздо меньше китайских ноунеймов). В работе полностью устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Увесистая ушм. Работать удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает все скоростя ,только специфика вкл пару секунд и начинает круится для отрезки деталей
Достоинства:
Комментарий:
Пока не использовал, дополню отзыв позже.