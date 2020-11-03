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Шуруповерт элкетрический Makita FS 2300

Артикул: 36637
  • Шуруповёрт сетевой Makita FS 2300 - фото 1
  • Шуруповерт элкетрический Makita FS 2300 - фото 2
  • Шуруповерт элкетрический Makita FS 2300 - фото 3
Шуруповёрт сетевой Makita FS 2300 - фото 1
Шуруповерт элкетрический Makita FS 2300 - фото 2
Шуруповерт элкетрический Makita FS 2300 - фото 3
9 450 руб. 
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+ 164 КэтКоинов
Артикул: 36637
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШуруповерт
Вес, кг1.6
Высота, см26
Длина, см29
Импульсный режимнет
Кейс в комплектенет
Количество скоростей работы1
Макс. число оборотов холостого хода2500 об/мин
Тип патронапод биты
Ширина, см7
безударный шуруповерт, мощность 570 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.6 кг


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Самовывоз невозможен
Шуруповерт элкетрический Makita FS 2300 - стоимость товара 9450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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