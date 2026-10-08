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Шуруповерт сетевой Makita FS4000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт сетевой Makita FS4000

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Шуруповерт сетевой Makita FS4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 33582
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт сетевой Makita FS4000
8 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Шуруповерт сетевой Makita FS4000

безударный шуруповерт, мощность 570 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.3 кг



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Отзывы о товаре Шуруповерт сетевой Makita FS4000




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Характеристики
Бренд
Makita
Страна производитель
Китай
Описание
безударный шуруповерт, мощность 570 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.3 кг


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шуруповерт сетевой Makita FS4000 - по цене 8990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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