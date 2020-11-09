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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии

Артикул: 231074
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии - фото 5
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии - фото 5
3 912 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 231074
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтойка-тренога
Минимальная высота, см125
Максимальная нагрузка, кг10
Амортизаторпружинный
Вес, кг5,7
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 — прочная стальная стойка-тренога с пружинной амортизацией, в комплекте поставляется шаровая миниголовка, для цифровых камер. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Высота от 125 до 390 см, крепежный адаптер-шпигот 5/8 с винтом с резьбой 1/4. Пружинный амортизатор предохранит установленное оборудование от повреждения при ослаблении зажимов секций. Большой диаметр секций обеспечивает устойчивость и прочность. Металлические винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Максимально допустимая вертикальная (осевая) нагрузка составляет 10 кг.


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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST.0 для фото/видеостудии – стоимость товара 3912 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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