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Набор держателей для фильтров Lastolite LL LS2603 (2шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор держателей для фильтров Lastolite LL LS2603 (2шт)

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Набор держателей для фильтров Lastolite LL LS2603 (2шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для стоек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384448
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Аксессуары для стоек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х4
Вес, г.
200

Описание товара Набор держателей для фильтров Lastolite LL LS2603 (2шт)

Креативные модификаторы света для накамерной вспышки. Уникальная магнитная система крепления. Практически не занимают места в сумке.

Отзывы о товаре Набор держателей для фильтров Lastolite LL LS2603 (2шт)




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Аксессуары для стоек
Страна производитель
Китай
Описание
Креативные модификаторы света для накамерной вспышки. Уникальная магнитная система крепления. Практически не занимают места в сумке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор держателей для фильтров Lastolite LL LS2603 (2шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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