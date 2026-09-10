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Журавль Manfrotto 025B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Журавль Manfrotto 025B

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Журавль Manfrotto 025B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Журавль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
152 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384834
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Журавль
Размеры в упаковке, м
1.5х0.07х0.07
Вес, кг.
19

Описание товара Журавль Manfrotto 025B

Диаметр 35 мм, вес: 19 кг 880 г, количество секций: 3, материал: алюминий, максимальная нагрузка: 5 кг / max противовес 20 кг, минимальная высота: 100 см, максимальная высота: 270 см, страна производителя: Италия.

Отзывы о товаре Журавль Manfrotto 025B




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Журавль
Описание
Диаметр 35 мм, вес: 19 кг 880 г, количество секций: 3, материал: алюминий, максимальная нагрузка: 5 кг / max противовес 20 кг, минимальная высота: 100 см, максимальная высота: 270 см, страна производителя: Италия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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