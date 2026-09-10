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Зажим-опора Manfrotto 243 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим-опора Manfrotto 243

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Зажим-опора Manfrotto 243 - фото 1
Зажим-опора Manfrotto 243 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
  • Зажим-опора Manfrotto 243 - фото 1
  • Зажим-опора Manfrotto 243 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385351
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х5
Вес, г.
200

Описание товара Зажим-опора Manfrotto 243

Крепится на торцах плоских поверхностей толщиной до 60 мм. Имеет две внешние резьбы 3/8 для установки шаровой головы и камеры.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Описание
Крепится на торцах плоских поверхностей толщиной до 60 мм. Имеет две внешние резьбы 3/8 для установки шаровой головы и камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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