Ленточная шлифовальная машина Makita 9911K 650Вт (ширина ленты 76мм)

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|Бренд
|Makita
|Тип товара
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29.09.2019
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Комментарий:
В заказе указано было 9911k, т.е. по всем признакам должен быть кейс. Кейса не оказалось, поверх родной наклейки на коробке (9911) наклеено 9911k. Не стал отказываться от покупки, т.к. срочно нужно было делать работу.