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Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12Вт 7Ач для Ippon

Артикул: 62269
Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12Вт 7Ач для Ippon
1 700 руб. 
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Артикул: 62269
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг2.18
Высота, см9.4
Длина, см15.1
Емкость7 Ач
Напряжение12 В
ПроизводствоКитай
Ширина, см6.4
Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12Вт 7Ач для Ippon он предназначен для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания.


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Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12Вт 7Ач для Ippon - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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