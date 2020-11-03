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Шлифмашина ленточная Black & Decker (B&D) KA86-QS

Артикул: 62093
Шлифмашина ленточная Black &amp|amp|amp|amp| Decker (B&amp|amp|amp|amp|D) KA86-QS
4 540 руб. 
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+ 85 КэтКоинов
Артикул: 62093
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараШлифмашина ленточная
Дополнительная рукоятканет
Макс. скорость ленты250 м/мин
Мощность720 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращениянет
Длина, см31
Ширина, см15
Высота, см16
Вес, кг2.45
Ленточная шлифмашина, мощность 720 Вт, скорость ленты до 250 м/мин, лента 457x75 мм, пылесборник, вес: 2.45 кг


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Шлифмашина ленточная Black & Decker (B&D) KA86-QS – стоимость товара 4540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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