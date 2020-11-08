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Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый

Артикул: 230188
  • Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый - фото 1
  • Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый - фото 2
  • Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый - фото 3
  • Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый - фото 4
Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый - фото 1
Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый - фото 2
Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый - фото 3
Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый - фото 4
2 190 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230188
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараТостеры
Автоматическое поднятие тостовда
Количество тостов2
Тип управлениямеханическое
Серия2026
Основной цветрозовый
Мощность950
Автоматическое центрирование тостовда
Материал корпусакомбинированный
Количество отделений2
Звуковое оповещениенет
Дополнительный цветсеребристый
Дисплейнет
Длина сетевого шнура0,67
Прочеекнопка отмены, поддон для крошек, подсветка элементов управления
Размеры (ВхШхГ)30х16,5x19
Вес1,2
Функции и особенностирегулировка степени поджаривания, функция размораживания, функция подогрева, плавная регулировка температуры
Экстра подъем маленьких ломтиков хлебада
Компактный тостер Kitfort КТ-2026-6 - современный электроприбор, который поможет приготовить аппетитные румяные тосты для сытного завтрака или праздничных закусок. Благодаря удобному поворотному регулятору, расположенному на корпусе прибора, вы с легкостью подберете необходимый уровень обжарки для разных сортов хлеба. Загруженные ломтики автоматически центрируются для равномерной прожарки с двух сторон независимо от толщины куска. Когда хлеб подрумянится до нужного уровня, прибор автоматически приподнимет готовые тосты, позволяя аккуратно извлечь их без риска обжечься. Кроме того, тостер оснащен дополнительными функциями ручного отключения, а также размораживания и подогрева хлеба. Выдвижной поддон для сбора крошек облегчит очистку тостера после использования.


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Самовывоз невозможен
Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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