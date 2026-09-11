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Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый

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Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 1
Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 2
Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 3
Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 4
Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 5
Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 6
Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
электронно-механическое
  • Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 1
  • Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 2
  • Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 3
  • Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 4
  • Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 5
  • Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 6
  • Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 500 руб.  2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595987
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
электронно-механическое
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х16
Вес, кг.
1.17

Описание товара Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый

С мощным тостером Hyundai HYT-2301 превратить кусочки хлеба в хрустящие тосты можно за считанные мгновения. При этом приготовить их можно по-разному. Максимальная мощность прибора – 800 Вт, однако разогрев варьируется по ряду параметров. Во многих аналогичных устройствах выставить можно только временной интервал, а в данной модели доступно девять режимов готовки и семь степеней обжаривания в дополнение к таймеру. Это сильно повышает вариативность применения девайса, в том числе его можно использовать для подогрева уже готового хлеба или для разморозки. Тепловую обработку можно подстроить под любые условия и любые лакомства. В обоих доступных отделениях тосты центрируются автоматически. Их поднятие и спуск происходит плавно. Терморегулятор Hyundai HYT-2301 работает по бесступенчатому принципу. Дно девайса оснащено удобных поддоном для удаления крошек, а ножки покрыты материалом, устойчивым к проскальзыванию. Внутри корпуса можно расположить сетевой шнур – там есть специальное отделение. Пластиковая отделка устройства не нагревается до опасных значений и устойчива к перепадам температур.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
электронно-механическое
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
белый
Страна производитель
Китай
Описание
С мощным тостером Hyundai HYT-2301 превратить кусочки хлеба в хрустящие тосты можно за считанные мгновения. При этом приготовить их можно по-разному. Максимальная мощность прибора – 800 Вт, однако разогрев варьируется по ряду параметров. Во многих аналогичных устройствах выставить можно только временной интервал, а в данной модели доступно девять режимов готовки и семь степеней обжаривания в дополнение к таймеру. Это сильно повышает вариативность применения девайса, в том числе его можно использовать для подогрева уже готового хлеба или для разморозки. Тепловую обработку можно подстроить под любые условия и любые лакомства. В обоих доступных отделениях тосты центрируются автоматически. Их поднятие и спуск происходит плавно. Терморегулятор Hyundai HYT-2301 работает по бесступенчатому принципу. Дно девайса оснащено удобных поддоном для удаления крошек, а ножки покрыты материалом, устойчивым к проскальзыванию. Внутри корпуса можно расположить сетевой шнур – там есть специальное отделение. Пластиковая отделка устройства не нагревается до опасных значений и устойчива к перепадам температур.


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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