Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
электронно-механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 500 руб.
2 340
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595987
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый
С мощным тостером Hyundai HYT-2301 превратить кусочки хлеба в хрустящие тосты можно за считанные мгновения. При этом приготовить их можно по-разному.
Максимальная мощность прибора – 800 Вт, однако разогрев варьируется по ряду параметров. Во многих аналогичных устройствах выставить можно только временной интервал, а в данной модели доступно девять режимов готовки и семь степеней обжаривания в дополнение к таймеру. Это сильно повышает вариативность применения девайса, в том числе его можно использовать для подогрева уже готового хлеба или для разморозки. Тепловую обработку можно подстроить под любые условия и любые лакомства. В обоих доступных отделениях тосты центрируются автоматически. Их поднятие и спуск происходит плавно.
Терморегулятор Hyundai HYT-2301 работает по бесступенчатому принципу. Дно девайса оснащено удобных поддоном для удаления крошек, а ножки покрыты материалом, устойчивым к проскальзыванию. Внутри корпуса можно расположить сетевой шнур – там есть специальное отделение. Пластиковая отделка устройства не нагревается до опасных значений и устойчива к перепадам температур.
С мощным тостером Hyundai HYT-2301 превратить кусочки хлеба в хрустящие тосты можно за считанные мгновения. При этом приготовить их можно по-разному.
Максимальная мощность прибора – 800 Вт, однако разогрев варьируется по ряду параметров. Во многих аналогичных устройствах выставить можно только временной интервал, а в данной модели доступно девять режимов готовки и семь степеней обжаривания в дополнение к таймеру. Это сильно повышает вариативность применения девайса, в том числе его можно использовать для подогрева уже готового хлеба или для разморозки. Тепловую обработку можно подстроить под любые условия и любые лакомства. В обоих доступных отделениях тосты центрируются автоматически. Их поднятие и спуск происходит плавно.
Терморегулятор Hyundai HYT-2301 работает по бесступенчатому принципу. Дно девайса оснащено удобных поддоном для удаления крошек, а ножки покрыты материалом, устойчивым к проскальзыванию. Внутри корпуса можно расположить сетевой шнур – там есть специальное отделение. Пластиковая отделка устройства не нагревается до опасных значений и устойчива к перепадам температур.
Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый