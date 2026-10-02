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Тостер Philips HD2581/00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Philips HD2581/00

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Тостер Philips HD2581/00 - фото 3
Тостер Philips HD2581/00 - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
830
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
подогрев, размораживание
  • Тостер Philips HD2581/00 - фото 1
  • Тостер Philips HD2581/00 - фото 2
  • Тостер Philips HD2581/00 - фото 3
  • Тостер Philips HD2581/00 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 180508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Тостер Philips HD2581/00
2 620 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
830
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
подогрев, размораживание
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, решётка для подогрева булочек, поддон для крошек, документация, упаковка
Габариты
214х184х304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х18
Вес, кг.
1.51

Описание товара Тостер Philips HD2581/00

Тостер Philips HD2581/00 поможет вам приготовить вкусный завтрак. С его помощью удается подсушить и подрумянить хлеб. Он получает хрустящую корочку, ваши бутерброды и сэндвичи станут еще вкуснее, чем раньше. Модель Philips HD2581/00 выполнена в белом корпусе. Вам понравится простой дизайн этого тостера. Устройство обладает мощностью 830 Вт. Этого вполне достаточно для дальнейшего использования. Производитель предусмотрел два отделения для двух тостов. Хлеб закладывается внутрь, можно подобрать степень обжарки, предоставляется 8 вариантов. Есть функция подогрева, она позволяет поддерживать оптимальную температуру. Присутствует автоматическое центрирование тостов. За счет этого можно использовать тостер с ломтиками хлеба различных размеров. Для маленьких кусочков есть экстра-подъем. Предусмотрена решетка для разогрева булочек. Тостер обладает широкими возможностями использования, вы оцените его преимущества. Производитель выполнил термоизоляцию для корпуса. Он не нагревается при использовании, исключается возможность получения ожогов. Питается тостер от сети. Он подключается при помощи шнура с длиной 0.75 м. Есть отсек для кабеля, он обеспечивает комфортное хранение.



Теги товара: на 2 тоста, белые

Отзывы о товаре Тостер Philips HD2581/00




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
830
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Развернуть
Функции особенности
подогрев, размораживание
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, решётка для подогрева булочек, поддон для крошек, документация, упаковка
Габариты
214х184х304
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Philips HD2581/00 поможет вам приготовить вкусный завтрак. С его помощью удается подсушить и подрумянить хлеб. Он получает хрустящую корочку, ваши бутерброды и сэндвичи станут еще вкуснее, чем раньше. Модель Philips HD2581/00 выполнена в белом корпусе. Вам понравится простой дизайн этого тостера. Устройство обладает мощностью 830 Вт. Этого вполне достаточно для дальнейшего использования. Производитель предусмотрел два отделения для двух тостов. Хлеб закладывается внутрь, можно подобрать степень обжарки, предоставляется 8 вариантов. Есть функция подогрева, она позволяет поддерживать оптимальную температуру. Присутствует автоматическое центрирование тостов. За счет этого можно использовать тостер с ломтиками хлеба различных размеров. Для маленьких кусочков есть экстра-подъем. Предусмотрена решетка для разогрева булочек. Тостер обладает широкими возможностями использования, вы оцените его преимущества. Производитель выполнил термоизоляцию для корпуса. Он не нагревается при использовании, исключается возможность получения ожогов. Питается тостер от сети. Он подключается при помощи шнура с длиной 0.75 м. Есть отсек для кабеля, он обеспечивает комфортное хранение.


Теги товара: на 2 тоста, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Philips HD2581/00 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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