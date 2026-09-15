Top.Mail.Ru
Тостер Leonord LE-1730 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тостер Leonord LE-1730

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тостер Leonord LE-1730 - фото 1
Тостер Leonord LE-1730 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
850
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Функции особенности
функция центрирования, функция разморозки, функция подогрева
  • Тостер Leonord LE-1730 - фото 1
  • Тостер Leonord LE-1730 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 740 руб.  4 680 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693003
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тостер Leonord LE-1730
2 740 руб. -41%
4 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
850
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция центрирования, функция разморозки, функция подогрева
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, документация
Габариты
23.5x19x30.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х19
Вес, кг.
1.8

Описание товара Тостер Leonord LE-1730

Тостер Leonord — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот тостер с корпусом из металла станет прекрасным дополнением любого интерьера. С мощностью 850 Вт, тостер Leonord быстро и равномерно обжаривает хлеб, а благодаря двум отделениям вы можете одновременно приготовить до двух тостов. Удобная функция автоматического выброса тостов избавит вас от необходимости контролировать процесс. Автоматическое центрирование обеспечивает равномерное подрумянивание с обеих сторон. Для удобства очистки тостер оснащен съемным поддоном для крошек, который легко вынимается и чистится. Вес тостера составляет 1,6 кг, что делает его устойчивым на рабочей поверхности и в то же время портативным для перемещений по кухне. Выбирая тостер Leonord, вы получаете надежное, производительное и стильное устройство, которое прослужит вам долгие годы.

Отзывы о товаре Тостер Leonord LE-1730




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
850
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция центрирования, функция разморозки, функция подогрева
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, документация
Габариты
23.5x19x30.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Leonord — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот тостер с корпусом из металла станет прекрасным дополнением любого интерьера. С мощностью 850 Вт, тостер Leonord быстро и равномерно обжаривает хлеб, а благодаря двум отделениям вы можете одновременно приготовить до двух тостов. Удобная функция автоматического выброса тостов избавит вас от необходимости контролировать процесс. Автоматическое центрирование обеспечивает равномерное подрумянивание с обеих сторон. Для удобства очистки тостер оснащен съемным поддоном для крошек, который легко вынимается и чистится. Вес тостера составляет 1,6 кг, что делает его устойчивым на рабочей поверхности и в то же время портативным для перемещений по кухне. Выбирая тостер Leonord, вы получаете надежное, производительное и стильное устройство, которое прослужит вам долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Leonord LE-1730 – стоимость товара 2740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...