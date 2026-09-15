Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
850
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Функции особенности
функция центрирования, функция разморозки, функция подогрева
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
функция центрирования, функция разморозки, функция подогрева
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, документация
Габариты
23.5x19x30.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х19
Вес, кг.
1.8
Описание товара Тостер Leonord LE-1730
Тостер Leonord — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот тостер с корпусом из металла станет прекрасным дополнением любого интерьера.
С мощностью 850 Вт, тостер Leonord быстро и равномерно обжаривает хлеб, а благодаря двум отделениям вы можете одновременно приготовить до двух тостов. Удобная функция автоматического выброса тостов избавит вас от необходимости контролировать процесс. Автоматическое центрирование обеспечивает равномерное подрумянивание с обеих сторон.
Для удобства очистки тостер оснащен съемным поддоном для крошек, который легко вынимается и чистится. Вес тостера составляет 1,6 кг, что делает его устойчивым на рабочей поверхности и в то же время портативным для перемещений по кухне.
Выбирая тостер Leonord, вы получаете надежное, производительное и стильное устройство, которое прослужит вам долгие годы.
функция центрирования, функция разморозки, функция подогрева
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Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, документация
Габариты
23.5x19x30.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Leonord — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот тостер с корпусом из металла станет прекрасным дополнением любого интерьера.
С мощностью 850 Вт, тостер Leonord быстро и равномерно обжаривает хлеб, а благодаря двум отделениям вы можете одновременно приготовить до двух тостов. Удобная функция автоматического выброса тостов избавит вас от необходимости контролировать процесс. Автоматическое центрирование обеспечивает равномерное подрумянивание с обеих сторон.
Для удобства очистки тостер оснащен съемным поддоном для крошек, который легко вынимается и чистится. Вес тостера составляет 1,6 кг, что делает его устойчивым на рабочей поверхности и в то же время портативным для перемещений по кухне.
Выбирая тостер Leonord, вы получаете надежное, производительное и стильное устройство, которое прослужит вам долгие годы.
Тостер Leonord LE-1730 – стоимость товара 2740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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