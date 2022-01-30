Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
950 Вт
Основной цвет
серебристый
Дисплей
есть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481186
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
термоизолированный корпус, съёмный поддон для крошек, подсветка кнопок
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
электронное
Функции и особенности
7 режимов обжаривания, функция остановки, подогрева, размораживания, память
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
950 Вт
Основной цвет
серебристый
Дисплей
есть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х21
Вес, кг.
2.98
Описание товара Тостер Kitfort КТ-2049
Тостер Kitfort КТ-2049 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. Тостер оснащён функцией памяти на 4 настройки (ячейки памяти) поджарки тостов. Вы можете под каждую настройку подобрать нужную для вас степень прожарки и тип хлеба. После выключения тостера настройки сохраняются. Тостер оснащён панелью управления с LED-дисплеем. При помощи кнопок регулируется степень поджаривания, а также включаются режимы «Подогрев» или «Разморозка». Готовьте тосты на любой вкус и из любых видов хлеба! Широкие слоты для тостов позволяют поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. В нижней части корпуса тостера расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно.
Достоинства:
Очень стильный. Качественный. Лёгкий в использовании. Удобный.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Тостер замечательный, нам очень понравился. Стильный дизайн, реально красивый, экран понятный. Разные степени поджарки, можно выбирать как вам нравится. Очень понравилось, что есть кнопка стоп - это удобно. Работает с любым хлебом. Всем рекомендую!
термоизолированный корпус, съёмный поддон для крошек, подсветка кнопок
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
электронное
Функции и особенности
7 режимов обжаривания, функция остановки, подогрева, размораживания, память
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
950 Вт
Основной цвет
серебристый
Дисплей
есть
Развернуть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Kitfort КТ-2049 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. Тостер оснащён функцией памяти на 4 настройки (ячейки памяти) поджарки тостов. Вы можете под каждую настройку подобрать нужную для вас степень прожарки и тип хлеба. После выключения тостера настройки сохраняются. Тостер оснащён панелью управления с LED-дисплеем. При помощи кнопок регулируется степень поджаривания, а также включаются режимы «Подогрев» или «Разморозка». Готовьте тосты на любой вкус и из любых видов хлеба! Широкие слоты для тостов позволяют поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. В нижней части корпуса тостера расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно.
Достоинства:
Очень стильный. Качественный. Лёгкий в использовании. Удобный.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Тостер замечательный, нам очень понравился. Стильный дизайн, реально красивый, экран понятный. Разные степени поджарки, можно выбирать как вам нравится. Очень понравилось, что есть кнопка стоп - это удобно. Работает с любым хлебом. Всем рекомендую!
Тостер Kitfort КТ-2049 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-2049
Достоинства:
Очень стильный. Качественный. Лёгкий в использовании. Удобный.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Тостер замечательный, нам очень понравился. Стильный дизайн, реально красивый, экран понятный. Разные степени поджарки, можно выбирать как вам нравится. Очень понравилось, что есть кнопка стоп - это удобно. Работает с любым хлебом. Всем рекомендую!