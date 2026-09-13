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Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0)

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Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото 1
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото 2
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото 3
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото 4
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность
810
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
Функции особенности
размораживание,подогрев,регулировка степени обжаривания
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото 1
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото 2
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото 3
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото 4
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714086
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Материал корпуса
металл
Мощность
810
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
размораживание,подогрев,регулировка степени обжаривания
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х22
Вес, кг.
2.35

Описание товара Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0)

Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0)

Отзывы о товаре Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Материал корпуса
металл
Мощность
810
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
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Функции особенности
размораживание,подогрев,регулировка степени обжаривания
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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