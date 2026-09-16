Тостер Bosch TAT5P420

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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
970
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Тостер BOSCH — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот элегантный прибор в черном цвете с корпусом из пластика и металла станет не только полезным помощником, но и великолепным дополнением к вашему интерьеру. С двумя отделениями для тостов и мощностью 970 Вт, этот тостер позволяет быстро и равномерно поджаривать до двух ломтиков хлеба одновременно.
Особенностью модели является автоматический выброс тостов и автоматическое центрирование хлеба, что обеспечивает равномерное прожаривание с обеих сторон. Также предусмотрена функция экстра подъема маленьких ломтиков хлеба, что делает использование тостера еще более удобным и безопасным.
Для тех, кто любит теплые булочки на завтрак, предусмотрена решетка для подогрева, которая нежно разогреет ваши любимые изделия. При необходимости процесс поджаривания можно остановить в любой момент с помощью кнопки отмены.
Этот тостер от BOSCH сочетает в себе надежность и инновации, делая каждый завтрак по-настоящему особенным.
Тостер BOSCH — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот элегантный прибор в черном цвете с корпусом из пластика и металла станет не только полезным помощником, но и великолепным дополнением к вашему интерьеру. С двумя отделениями для тостов и мощностью 970 Вт, этот тостер позволяет быстро и равномерно поджаривать до двух ломтиков хлеба одновременно.
Особенностью модели является автоматический выброс тостов и автоматическое центрирование хлеба, что обеспечивает равномерное прожаривание с обеих сторон. Также предусмотрена функция экстра подъема маленьких ломтиков хлеба, что делает использование тостера еще более удобным и безопасным.
Для тех, кто любит теплые булочки на завтрак, предусмотрена решетка для подогрева, которая нежно разогреет ваши любимые изделия. При необходимости процесс поджаривания можно остановить в любой момент с помощью кнопки отмены.
Этот тостер от BOSCH сочетает в себе надежность и инновации, делая каждый завтрак по-настоящему особенным.
Купить Тостер Bosch TAT5P420 - по цене 5400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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