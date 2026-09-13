Тостер Ariete 149 Moderna (00C014911AR0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
815
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714084
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
815
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
190х210х290 мм
Размеры в упаковке, см
32х27х22
Вес, кг.
2.38
Описание товара Тостер Ariete 149 Moderna (00C014911AR0)
Функциональный тостер Moderna 149 с изысканным дизайном сделает ваш завтрак идеальным. Тостер имеет 3 режима нагрева: тост, разморозка, разогрев и 6 настроек степени поджаривания для равномерного подрумянивания хлеба со всех сторон. Он оснащен автоматической системой центрирования для идеального поджаривания хлеба или сэндвича. Тостер Ariete Moderna 149 представляет собой объект дизайна, который сочетает в себе эстетику и отличную функциональность. С его помощью вы быстро сможете создать именно свой бутерброд для безупречного завтрака.
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Теги товара: на 2 тоста
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
815
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
190х210х290 мм
Функциональный тостер Moderna 149 с изысканным дизайном сделает ваш завтрак идеальным. Тостер имеет 3 режима нагрева: тост, разморозка, разогрев и 6 настроек степени поджаривания для равномерного подрумянивания хлеба со всех сторон. Он оснащен автоматической системой центрирования для идеального поджаривания хлеба или сэндвича. Тостер Ariete Moderna 149 представляет собой объект дизайна, который сочетает в себе эстетику и отличную функциональность. С его помощью вы быстро сможете создать именно свой бутерброд для безупречного завтрака.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Тостер Ariete 149 Moderna (00C014911AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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