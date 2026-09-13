Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый
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Характеристики
Описание товара Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый
Тостер BOSCH – это идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, которое станет отличным дополнением любой кухни. Благодаря компактным размерам и легкости (вес всего 1,65 кг), он не займет много места и легко впишется в ваш интерьер. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно приготовить два хрустящих и аппетитных тоста. Современный дизайн корпуса, выполненного из высококачественных материалов – пластика и металла, придаёт устройству стильный и гармоничный вид. Белый цвет корпуса добавляет свежести и легкости общей атмосфере кухни. Удобная регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальный уровень подрумянивания для любого вкуса. Теперь вы сможете наслаждаться тостами с нужной степенью хруста, будь то едва подсушенный или хорошо прожаренный хлеб. Тостер оснащён съемным поддоном для крошек, что значительно упрощает уход за устройством и позволяет легко поддерживать его в чистоте. Мощность в 860 Вт обеспечивает быструю и равномерную обжарку, что экономит ваше время и делает процесс приготовления тостов проще и приятнее. Тостер BOSCH – это надежный и стильный помощник в вашем доме, который сделает каждое утро чуть лучше и вкуснее.
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Теги товара: на 2 тоста
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
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