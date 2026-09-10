Тостер Smeg TSF01BLEU черный
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Характеристики
Тип товара
Тостер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 331541
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х25х23
Вес, кг.
3.5
Описание товара Тостер Smeg TSF01BLEU черный
Корпус из нержавеющей стали. 2 отделения для тостов. Автоматическая центровка ломтиков. 6 уровней поджаривания. Функции: подогрев, размораживание, багель, отмена действия. Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошек. Нескользящие ножки. Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 х 147 х 36 мм.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: черные
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Корпус из нержавеющей стали. 2 отделения для тостов. Автоматическая центровка ломтиков. 6 уровней поджаривания. Функции: подогрев, размораживание, багель, отмена действия. Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошек. Нескользящие ножки. Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 х 147 х 36 мм.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: черные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: черные
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