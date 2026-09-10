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Тостер Smeg TSF01PKEU розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Smeg TSF01PKEU розовый

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Тостер Smeg TSF01PKEU розовый - фото 1
Тостер Smeg TSF01PKEU розовый - фото 2
Тостер Smeg TSF01PKEU розовый - фото 3
Тостер Smeg TSF01PKEU розовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
розовый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
  • Тостер Smeg TSF01PKEU розовый - фото 1
  • Тостер Smeg TSF01PKEU розовый - фото 2
  • Тостер Smeg TSF01PKEU розовый - фото 3
  • Тостер Smeg TSF01PKEU розовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459372
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
розовый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, инструкция
Габариты
19,8х31х19,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х23
Вес, кг.
3.5

Описание товара Тостер Smeg TSF01PKEU розовый

Тостер Smeg — это идеальное сочетание стиля и функциональности, созданное для истинных ценителей качественной и красивой техники. Благодаря элегантному хромированному корпусу из металла, этот тостер станет изысканным дополнением вашего кухонного интерьера. Тостер оснащён двумя отделениями, позволяющими приготовить до двух тостов одновременно. Функции автоматического выброса и центрирования гарантируют равномерное прожаривание каждого ломтика. Даже самые маленькие кусочки хлеба легко достать благодаря функции экстра подъёма. С мощностью в 950 Вт вы можете быть уверены, что тосты будут готовы быстро и с идеально выбранной степенью прожаривания — её можно регулировать в зависимости от ваших предпочтений. А для удобства использования предусмотрена кнопка отмены, позволяющая прервать процесс приготовления в любой момент. Практичное дополнение — съёмный поддон для крошек, который упрощает уход за устройством. Весит тостер всего 2,43 кг, что делает его лёгким в перемещении и установке. Тостер Smeg произведен в Китае, что гарантирует высокие стандарты качества по доступной цене. Этот элегантный прибор не только украсит вашу кухню, но и поможет каждое утро начинать с восхитительных хрустящих тостов.

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF01PKEU розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
розовый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, инструкция
Габариты
19,8х31х19,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Smeg — это идеальное сочетание стиля и функциональности, созданное для истинных ценителей качественной и красивой техники. Благодаря элегантному хромированному корпусу из металла, этот тостер станет изысканным дополнением вашего кухонного интерьера. Тостер оснащён двумя отделениями, позволяющими приготовить до двух тостов одновременно. Функции автоматического выброса и центрирования гарантируют равномерное прожаривание каждого ломтика. Даже самые маленькие кусочки хлеба легко достать благодаря функции экстра подъёма. С мощностью в 950 Вт вы можете быть уверены, что тосты будут готовы быстро и с идеально выбранной степенью прожаривания — её можно регулировать в зависимости от ваших предпочтений. А для удобства использования предусмотрена кнопка отмены, позволяющая прервать процесс приготовления в любой момент. Практичное дополнение — съёмный поддон для крошек, который упрощает уход за устройством. Весит тостер всего 2,43 кг, что делает его лёгким в перемещении и установке. Тостер Smeg произведен в Китае, что гарантирует высокие стандарты качества по доступной цене. Этот элегантный прибор не только украсит вашу кухню, но и поможет каждое утро начинать с восхитительных хрустящих тостов.
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