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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
розовый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459372
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Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, инструкция
Габариты
19,8х31х19,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х23
Вес, кг.
3.5
Описание товара Тостер Smeg TSF01PKEU розовый
Тостер Smeg — это идеальное сочетание стиля и функциональности, созданное для истинных ценителей качественной и красивой техники. Благодаря элегантному хромированному корпусу из металла, этот тостер станет изысканным дополнением вашего кухонного интерьера.
Тостер оснащён двумя отделениями, позволяющими приготовить до двух тостов одновременно. Функции автоматического выброса и центрирования гарантируют равномерное прожаривание каждого ломтика. Даже самые маленькие кусочки хлеба легко достать благодаря функции экстра подъёма.
С мощностью в 950 Вт вы можете быть уверены, что тосты будут готовы быстро и с идеально выбранной степенью прожаривания — её можно регулировать в зависимости от ваших предпочтений. А для удобства использования предусмотрена кнопка отмены, позволяющая прервать процесс приготовления в любой момент.
Практичное дополнение — съёмный поддон для крошек, который упрощает уход за устройством. Весит тостер всего 2,43 кг, что делает его лёгким в перемещении и установке.
Тостер Smeg произведен в Китае, что гарантирует высокие стандарты качества по доступной цене. Этот элегантный прибор не только украсит вашу кухню, но и поможет каждое утро начинать с восхитительных хрустящих тостов.
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, инструкция
Габариты
19,8х31х19,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Smeg — это идеальное сочетание стиля и функциональности, созданное для истинных ценителей качественной и красивой техники. Благодаря элегантному хромированному корпусу из металла, этот тостер станет изысканным дополнением вашего кухонного интерьера.
Тостер оснащён двумя отделениями, позволяющими приготовить до двух тостов одновременно. Функции автоматического выброса и центрирования гарантируют равномерное прожаривание каждого ломтика. Даже самые маленькие кусочки хлеба легко достать благодаря функции экстра подъёма.
С мощностью в 950 Вт вы можете быть уверены, что тосты будут готовы быстро и с идеально выбранной степенью прожаривания — её можно регулировать в зависимости от ваших предпочтений. А для удобства использования предусмотрена кнопка отмены, позволяющая прервать процесс приготовления в любой момент.
Практичное дополнение — съёмный поддон для крошек, который упрощает уход за устройством. Весит тостер всего 2,43 кг, что делает его лёгким в перемещении и установке.
Тостер Smeg произведен в Китае, что гарантирует высокие стандарты качества по доступной цене. Этот элегантный прибор не только украсит вашу кухню, но и поможет каждое утро начинать с восхитительных хрустящих тостов.
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