Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый
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Характеристики
Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый
Тостер KitchenAid – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот элегантный прибор выполнен в изысканном бежевом цвете и имеет прочный металлический корпус, который не только обеспечивает долговечность, но и придает кухне современный внешний вид. С мощностью 1100 Вт тостер быстро и равномерно поджаривает хлеб благодаря возможности регулировки степени обжаривания. Теперь каждый может выбрать идеальную степень подрумянивания – от мягкого золотистого оттенка до насыщенного хрустящего коричневого. KitchenAid оснащён двумя отделениями, что позволяет поджарить сразу два тоста. Автоматическое центрирование гарантирует равномерное обжаривание с обеих сторон, а звуковое оповещение известит вас, когда тосты готовы. Если вы вдруг передумали или решили изменить степень поджаривания, кнопка отмены позволяет мгновенно остановить процесс. Дополнительным удобством является съемный поддон для крошек, который значительно упрощает очистку тостера. Также в комплект входит решетка для подогрева булочек, что расширяет функциональность прибора. С весом всего 2,3 кг тостер легко перемещать по кухне, а его компактные размеры делают его идеальным для любой кухни, даже самой небольшой. С тостером KitchenAid каждое утро будет начинаться с идеального завтрака.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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