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Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый

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Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 1
Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 2
Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 3
Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 4
Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 5
Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 6
Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 7
Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 8
Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 9
Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1100
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
7 степеней поджаривания, цельнометаллическая конструкция
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 1
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 2
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 3
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 4
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 5
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 6
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 7
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 8
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 9
  • Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730655
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1100
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
7 степеней поджаривания, цельнометаллическая конструкция
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
решетка для подогрева булочек, поддон для крошек
Габариты
21x29 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х26
Вес, кг.
2.7

Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый

Тостер KitchenAid – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот элегантный прибор выполнен в изысканном бежевом цвете и имеет прочный металлический корпус, который не только обеспечивает долговечность, но и придает кухне современный внешний вид. С мощностью 1100 Вт тостер быстро и равномерно поджаривает хлеб благодаря возможности регулировки степени обжаривания. Теперь каждый может выбрать идеальную степень подрумянивания – от мягкого золотистого оттенка до насыщенного хрустящего коричневого. KitchenAid оснащён двумя отделениями, что позволяет поджарить сразу два тоста. Автоматическое центрирование гарантирует равномерное обжаривание с обеих сторон, а звуковое оповещение известит вас, когда тосты готовы. Если вы вдруг передумали или решили изменить степень поджаривания, кнопка отмены позволяет мгновенно остановить процесс. Дополнительным удобством является съемный поддон для крошек, который значительно упрощает очистку тостера. Также в комплект входит решетка для подогрева булочек, что расширяет функциональность прибора. С весом всего 2,3 кг тостер легко перемещать по кухне, а его компактные размеры делают его идеальным для любой кухни, даже самой небольшой. С тостером KitchenAid каждое утро будет начинаться с идеального завтрака.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid 5KMT221EAC кремовый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1100
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
7 степеней поджаривания, цельнометаллическая конструкция
Развернуть
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
решетка для подогрева булочек, поддон для крошек
Габариты
21x29 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KitchenAid – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот элегантный прибор выполнен в изысканном бежевом цвете и имеет прочный металлический корпус, который не только обеспечивает долговечность, но и придает кухне современный внешний вид. С мощностью 1100 Вт тостер быстро и равномерно поджаривает хлеб благодаря возможности регулировки степени обжаривания. Теперь каждый может выбрать идеальную степень подрумянивания – от мягкого золотистого оттенка до насыщенного хрустящего коричневого. KitchenAid оснащён двумя отделениями, что позволяет поджарить сразу два тоста. Автоматическое центрирование гарантирует равномерное обжаривание с обеих сторон, а звуковое оповещение известит вас, когда тосты готовы. Если вы вдруг передумали или решили изменить степень поджаривания, кнопка отмены позволяет мгновенно остановить процесс. Дополнительным удобством является съемный поддон для крошек, который значительно упрощает очистку тостера. Также в комплект входит решетка для подогрева булочек, что расширяет функциональность прибора. С весом всего 2,3 кг тостер легко перемещать по кухне, а его компактные размеры делают его идеальным для любой кухни, даже самой небольшой. С тостером KitchenAid каждое утро будет начинаться с идеального завтрака.
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Отзывы


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