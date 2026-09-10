Top.Mail.Ru
Тостер Smeg TSF01WHEU белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тостер Smeg TSF01WHEU белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото 1
Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото 2
Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото 3
Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото 4
Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
  • Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото 1
  • Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото 2
  • Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото 3
  • Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото 4
  • Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459370
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Решетка для подогрева булочек
нет
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
24,8х36,6х22,4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х24
Вес, кг.
3.7

Описание товара Тостер Smeg TSF01WHEU белый

Мощность 950 Вт, механическое управление, электронное, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса металл, кнопка стоп, поддон для крошек.

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF01WHEU белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Решетка для подогрева булочек
нет
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
24,8х36,6х22,4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 950 Вт, механическое управление, электронное, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса металл, кнопка стоп, поддон для крошек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Smeg TSF01WHEU белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...