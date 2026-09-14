Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1100
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
подогрев,размораживание
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730657
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Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT221EOB черный
Тостер KitchenAid – это сочетание элегантного дизайна и высокотехнологичных функций, предназначенных для идеального начала вашего дня. Выполненный в стильном черном цвете, он станет отличным дополнением любой кухни.
С весом всего 2,3 кг, этот тостер легко размещается на кухонной поверхности и не займет много места. Прочный металлический корпус гарантирует долговечность и надежность устройства. Мощность в 1100 Вт обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание ваших любимых тостов.
Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно готовить до двух тостов. Автоматическое центрирование и выброс тостов обеспечивают удобство в использовании и исключительное качество обжаривания. Регулировка степени обжаривания позволит вам выбрать идеальную степень подрумянивания для каждого ломтика хлеба.
Функция звукового оповещения оповестит вас, когда тосты будут готовы, а кнопка отмены даст возможность прервать процесс в любой момент. Съемный поддон для крошек делает чистку устройства простой и быстрой, а решетка для подогрева булочек позволяет легко разогревать выпечку.
Тостер KitchenAid – это воплощение функциональности и стиля, обеспечивающее превосходные результаты каждый раз, когда вы решите побаловать себя хрустящим тостом.
Тостер KitchenAid – это сочетание элегантного дизайна и высокотехнологичных функций, предназначенных для идеального начала вашего дня. Выполненный в стильном черном цвете, он станет отличным дополнением любой кухни.
С весом всего 2,3 кг, этот тостер легко размещается на кухонной поверхности и не займет много места. Прочный металлический корпус гарантирует долговечность и надежность устройства. Мощность в 1100 Вт обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание ваших любимых тостов.
Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно готовить до двух тостов. Автоматическое центрирование и выброс тостов обеспечивают удобство в использовании и исключительное качество обжаривания. Регулировка степени обжаривания позволит вам выбрать идеальную степень подрумянивания для каждого ломтика хлеба.
Функция звукового оповещения оповестит вас, когда тосты будут готовы, а кнопка отмены даст возможность прервать процесс в любой момент. Съемный поддон для крошек делает чистку устройства простой и быстрой, а решетка для подогрева булочек позволяет легко разогревать выпечку.
Тостер KitchenAid – это воплощение функциональности и стиля, обеспечивающее превосходные результаты каждый раз, когда вы решите побаловать себя хрустящим тостом.
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