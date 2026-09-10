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Тостер Smeg TSF01WHMEU матовый белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Smeg TSF01WHMEU матовый белый

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Тостер Smeg TSF01WHMEU - фото 7
Тостер Smeg TSF01WHMEU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
  • Тостер Smeg TSF01WHMEU - фото 1
  • Тостер Smeg TSF01WHMEU - фото 2
  • Тостер Smeg TSF01WHMEU - фото 3
  • Тостер Smeg TSF01WHMEU - фото 4
  • Тостер Smeg TSF01WHMEU - фото 5
  • Тостер Smeg TSF01WHMEU - фото 6
  • Тостер Smeg TSF01WHMEU - фото 7
  • Тостер Smeg TSF01WHMEU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459402
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Размеры в упаковке, см
37х26х24
Вес, кг.
3.6

Описание товара Тостер Smeg TSF01WHMEU матовый белый

Тостер рассчитан на 2 ломтика. Это устройство выходит за рамки понимания классического тостера. У него есть такие функции как подогрев, багель или, например, размораживание. Прожарка тостов может осуществляться на 6 разных уровнях мощности. Предусмотрен удобный поддон для удаления хлебных крошек. Тостер воплотил в себе все самые современные технологические тенденции. Это выражается в его эстетике и широкой функциональности. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Ножки имеют противоскользящее покрытие.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF01WHMEU матовый белый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Описание
Тостер рассчитан на 2 ломтика. Это устройство выходит за рамки понимания классического тостера. У него есть такие функции как подогрев, багель или, например, размораживание. Прожарка тостов может осуществляться на 6 разных уровнях мощности. Предусмотрен удобный поддон для удаления хлебных крошек. Тостер воплотил в себе все самые современные технологические тенденции. Это выражается в его эстетике и широкой функциональности. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Ножки имеют противоскользящее покрытие.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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