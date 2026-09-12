Тостер KitchenAid 5KMT2109ESX нержавеющая сталь
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691760
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
31 х 21.2 х 17.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х22
Вес, кг.
3
Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT2109ESX нержавеющая сталь
Тостер KitchenAid на 2 тоста, нержавеющая сталь, 5KMT2109ESX — это удобное устройство с простым в использовании ручным управлением и широкими отверстиями, обеспечивающими возможность поджаривания различных видов хлеба. Его металлический корпус обеспечивает долговечность и надежность, делая его идеальным выбором для повседневного использования. На задней панели тостера расположен съемный поддон для крошек, который легко выдвигается для быстрой и простой очистки от крошек.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
31 х 21.2 х 17.5 см
Страна производитель
Китай
Тостер KitchenAid на 2 тоста, нержавеющая сталь, 5KMT2109ESX — это удобное устройство с простым в использовании ручным управлением и широкими отверстиями, обеспечивающими возможность поджаривания различных видов хлеба. Его металлический корпус обеспечивает долговечность и надежность, делая его идеальным выбором для повседневного использования. На задней панели тостера расположен съемный поддон для крошек, который легко выдвигается для быстрой и простой очистки от крошек.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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