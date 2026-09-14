Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный
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Характеристики
Описание товара Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный
Тостер Smeg TSF01BLMEUФункциональный тостер, выполненный в стиле 50-х годов, рассчитан на два ломтика. Корпус пастельно-голубого цвета имеет скругленные линии, как и большинство моделей винтажной техники. Под старину стилизован и регулятор выбора степени обжаривания. Все элементы управления прибором находятся на его торцевой грани. Кнопки и поворотный регулятор оснащены подсветкой, поэтому сразу заметно, какая из функций используется в данный момент. Отверстия для тостов довольно широкие, поэтому ломтики хлеба удобно загружать и вынимать. Благодаря специальным фиксирующим планкам обеспечивается автоматическая центровка ломтиков, поэтому хлеб всегда поджаривается равномерно. Кроме шести уровней зажаривания имеются и дополнительные функции. Например, размораживание и подогрев тостов или сендвичей. Для каждой из них предусмотрена отдельная кнопка. Если вы хотите приготовить на завтрак бутерброды, используйте одностороннее обжаривание. Эта функция называется «Багель». Кусочки хлеба будут хрустящими и одновременно мягкими. Все крошки собираются в специальном поддоне из нержавеющей стали, который находится внутри корпуса. Чтобы вынуть поддон, достаточно простого нажатия. Благодаря специально спроектированной конструкции ни одна крошка не попадает внутрь механизма или на стол. Эстетика и управление: Серия Ретро техника Тостер на 2 ломтика Автоматическая центровка ломтиков Функции: подогрев, размораживание, багель, отмена действия Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошек Нескользящие ножки.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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