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Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный

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Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 1
Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 2
Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 3
Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 4
Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 5
Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 6
Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
  • Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 1
  • Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 2
  • Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 3
  • Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 4
  • Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 5
  • Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 6
  • Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730605
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
310x200x195 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х23
Вес, кг.
3.5

Описание товара Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный

Тостер Smeg TSF01BLMEUФункциональный тостер, выполненный в стиле 50-х годов, рассчитан на два ломтика. Корпус пастельно-голубого цвета имеет скругленные линии, как и большинство моделей винтажной техники. Под старину стилизован и регулятор выбора степени обжаривания. Все элементы управления прибором находятся на его торцевой грани. Кнопки и поворотный регулятор оснащены подсветкой, поэтому сразу заметно, какая из функций используется в данный момент. Отверстия для тостов довольно широкие, поэтому ломтики хлеба удобно загружать и вынимать. Благодаря специальным фиксирующим планкам обеспечивается автоматическая центровка ломтиков, поэтому хлеб всегда поджаривается равномерно. Кроме шести уровней зажаривания имеются и дополнительные функции. Например, размораживание и подогрев тостов или сендвичей. Для каждой из них предусмотрена отдельная кнопка. Если вы хотите приготовить на завтрак бутерброды, используйте одностороннее обжаривание. Эта функция называется «Багель». Кусочки хлеба будут хрустящими и одновременно мягкими. Все крошки собираются в специальном поддоне из нержавеющей стали, который находится внутри корпуса. Чтобы вынуть поддон, достаточно простого нажатия. Благодаря специально спроектированной конструкции ни одна крошка не попадает внутрь механизма или на стол. Эстетика и управление: Серия Ретро техника Тостер на 2 ломтика Автоматическая центровка ломтиков Функции: подогрев, размораживание, багель, отмена действия Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошек Нескользящие ножки.

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF01BLMEU матовый черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Одностороннее обжаривание; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
310x200x195 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Smeg TSF01BLMEUФункциональный тостер, выполненный в стиле 50-х годов, рассчитан на два ломтика. Корпус пастельно-голубого цвета имеет скругленные линии, как и большинство моделей винтажной техники. Под старину стилизован и регулятор выбора степени обжаривания. Все элементы управления прибором находятся на его торцевой грани. Кнопки и поворотный регулятор оснащены подсветкой, поэтому сразу заметно, какая из функций используется в данный момент. Отверстия для тостов довольно широкие, поэтому ломтики хлеба удобно загружать и вынимать. Благодаря специальным фиксирующим планкам обеспечивается автоматическая центровка ломтиков, поэтому хлеб всегда поджаривается равномерно. Кроме шести уровней зажаривания имеются и дополнительные функции. Например, размораживание и подогрев тостов или сендвичей. Для каждой из них предусмотрена отдельная кнопка. Если вы хотите приготовить на завтрак бутерброды, используйте одностороннее обжаривание. Эта функция называется «Багель». Кусочки хлеба будут хрустящими и одновременно мягкими. Все крошки собираются в специальном поддоне из нержавеющей стали, который находится внутри корпуса. Чтобы вынуть поддон, достаточно простого нажатия. Благодаря специально спроектированной конструкции ни одна крошка не попадает внутрь механизма или на стол. Эстетика и управление: Серия Ретро техника Тостер на 2 ломтика Автоматическая центровка ломтиков Функции: подогрев, размораживание, багель, отмена действия Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошек Нескользящие ножки.
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