Тостер Smeg TSF02RDEU красный
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730608
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, инструкция
Габариты
215 х 394 х 208 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х25
Вес, кг.
4.7
Описание товара Тостер Smeg TSF02RDEU красный
Smeg TSF02 — стильный тостер. Модель предусматривает наличие четырех отделений для тостов и поддерживает систему автоматической центровки ломтиков. Корпус из нержавеющей стали с эмалевым покрытием дополнен нескользящими ножками для безопасного размещения прибора.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
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Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, инструкция
Габариты
215 х 394 х 208 мм
Страна производитель
Китай
Smeg TSF02 — стильный тостер. Модель предусматривает наличие четырех отделений для тостов и поддерживает систему автоматической центровки ломтиков. Корпус из нержавеющей стали с эмалевым покрытием дополнен нескользящими ножками для безопасного размещения прибора.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
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