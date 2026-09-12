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Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый

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Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 1
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 2
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 3
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 4
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 5
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 6
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 7
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
зеленый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 1
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 2
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 3
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 4
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 5
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 6
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 7
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691763
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
зеленый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
307.6x211x175 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х22
Вес, кг.
3

Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый

Тостер KitchenAid — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, которые делают процесс приготовления тостов легким и приятным. Эта модель с двумя отделениями позволяет одновременно готовить два тоста, что делает её идеальной для утренних завтраков или перекусов. Корпус тостера выполнен из прочного металла, обеспечивающего долговечность и надежность в использовании. Зеленый цвет добавляет изысканности и свежести кухонному пространству, гармонично вписываясь в любой интерьер. С мощностью 980 Вт тостер обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание. Удобная функция регулировки степени обжаривания позволяет выбрать идеальную степень подрумянивания для каждого куска. Автоматическое центрирование гарантирует, что каждый ломтик хлеба будет поджарен равномерно с обеих сторон. Среди дополнительных удобств — функция экстра подъема, которая облегчает извлечение маленьких ломтиков хлеба, и съемный поддон для крошек, который обеспечивает легкость в уходе за тостером. Встроенная решетка для подогрева булочек открывает дополнительные возможности для разнообразия на вашем столе. Тостер KitchenAid — это высококачественный и стильный прибор, который станет отличным помощником на кухне и порадует вас вкусными и ароматными тостами каждое утро.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
зеленый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
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Габариты
307.6x211x175 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KitchenAid — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, которые делают процесс приготовления тостов легким и приятным. Эта модель с двумя отделениями позволяет одновременно готовить два тоста, что делает её идеальной для утренних завтраков или перекусов. Корпус тостера выполнен из прочного металла, обеспечивающего долговечность и надежность в использовании. Зеленый цвет добавляет изысканности и свежести кухонному пространству, гармонично вписываясь в любой интерьер. С мощностью 980 Вт тостер обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание. Удобная функция регулировки степени обжаривания позволяет выбрать идеальную степень подрумянивания для каждого куска. Автоматическое центрирование гарантирует, что каждый ломтик хлеба будет поджарен равномерно с обеих сторон. Среди дополнительных удобств — функция экстра подъема, которая облегчает извлечение маленьких ломтиков хлеба, и съемный поддон для крошек, который обеспечивает легкость в уходе за тостером. Встроенная решетка для подогрева булочек открывает дополнительные возможности для разнообразия на вашем столе. Тостер KitchenAid — это высококачественный и стильный прибор, который станет отличным помощником на кухне и порадует вас вкусными и ароматными тостами каждое утро.
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Доставка
Отзывы


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