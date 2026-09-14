Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730658
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Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL в элегантном бежевом цвете — это гармония стиля и продуманной функциональности, способная превратить обычный завтрак в настоящее удовольствие.
Легендарный дизайн KitchenAid с плавными линиями и премиальной отделкой идеально вписывается в любую кухню, добавляя тёплый акцент и подчёркивая вашу любовь к качественным деталям.
Широкие прорези подходят для ломтиков разной толщины, а система автоцентрирования гарантирует равномерный поджар. Несколько режимов обжаривания и функция подогрева позволяют наслаждаться тостами именно той степени хруста, которую вы предпочитаете. Удобный рычаг подъёма делает использование ещё комфортнее.
KitchenAid 5KMT2109EPL — выбор тех, кто ценит надёжность, стиль и каждое утро, начинающееся с идеального тоста.
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL в элегантном бежевом цвете — это гармония стиля и продуманной функциональности, способная превратить обычный завтрак в настоящее удовольствие.
Легендарный дизайн KitchenAid с плавными линиями и премиальной отделкой идеально вписывается в любую кухню, добавляя тёплый акцент и подчёркивая вашу любовь к качественным деталям.
Широкие прорези подходят для ломтиков разной толщины, а система автоцентрирования гарантирует равномерный поджар. Несколько режимов обжаривания и функция подогрева позволяют наслаждаться тостами именно той степени хруста, которую вы предпочитаете. Удобный рычаг подъёма делает использование ещё комфортнее.
KitchenAid 5KMT2109EPL — выбор тех, кто ценит надёжность, стиль и каждое утро, начинающееся с идеального тоста.
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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