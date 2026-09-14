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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730659
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Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT2109EBK чугун
Тостер KitchenAid в благородном цвете «чугун» (модель 5KMT2109EBK) — это стильное воплощение культового дизайна и точной функциональности, которую выбирают ценители утренних ритуалов по всему миру.
Созданный из литого металла, он отличается исключительной прочностью и устойчивостью. Два широких слота легко справляются с ломтиками любой толщины — от багета до брецеля. Автоматический подъем и опускание тостов обеспечивают идеальный результат без усилий, а датчики точно контролируют время поджаривания.
Функции Keep Warm, разморозки и подогрева булочек делают тостер универсальным помощником для любого завтрака. А прочный корпус в индустриальном матовом оттенке «чугун» придаёт устройству особый характер и статус.
KitchenAid 5KMT2109EBK — это не просто тостер. Это уверенность в результате, эстетика прочности и удовольствие от каждой детали
Тостер KitchenAid в благородном цвете «чугун» (модель 5KMT2109EBK) — это стильное воплощение культового дизайна и точной функциональности, которую выбирают ценители утренних ритуалов по всему миру.
Созданный из литого металла, он отличается исключительной прочностью и устойчивостью. Два широких слота легко справляются с ломтиками любой толщины — от багета до брецеля. Автоматический подъем и опускание тостов обеспечивают идеальный результат без усилий, а датчики точно контролируют время поджаривания.
Функции Keep Warm, разморозки и подогрева булочек делают тостер универсальным помощником для любого завтрака. А прочный корпус в индустриальном матовом оттенке «чугун» придаёт устройству особый характер и статус.
KitchenAid 5KMT2109EBK — это не просто тостер. Это уверенность в результате, эстетика прочности и удовольствие от каждой детали
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