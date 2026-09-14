Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм
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Характеристики
Описание товара Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм
Тостер Smeg – это стильное и функциональное устройство, способное украсить любую кухню. Модель в синем цвете с корпусом из прочного металла не только прекрасно выглядит, но и отличается надежностью и долгим сроком службы. При весе всего 2,4 кг, тостер оснащен двумя отделениями, что позволяет готовить сразу два тоста, идеально подрумяненных по вашему вкусу. Благодаря мощности 950 Вт, Smeg обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание, а возможность регулировки степени обжаривания позволяет достичь идеального результата для каждого члена вашей семьи. Кроме того, устройство оснащено съемным поддоном для крошек, что значительно облегчает уход и поддержание чистоты. Произведенный в Китае, этот тостер сочетает в себе высокие технологии и современный дизайн, делая его отличным выбором для всех, кто ценит качество и стиль в бытовой технике.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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